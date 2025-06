oglas

Virovitica danas, 7. lipnja, postaje bogatija za jedno novo i zanimljivo mjesto koje objedinjuje modu i zdrav način života. Na adresi Ulica Vladimira Nazora 7 otvoren je butik Coco i Fire Body studio za vježbanje, smješteni na istoj lokaciji, u modernom i ugodno uređenom prostoru.

Fire Body je suvremeno opremljen studio za vježbanje i tretmane oblikovanja tijela (vacu therm kapsule za treniranje, body roller, Tesla, limfna drenaža…). U radu se koriste visokokvalitetni uređaji i učinkovite metode kako bi korisnici što prije postigli željene rezultate i zadržali motivaciju. Studio je zamišljen kao prostor u kojem se potiče stvaranje zdravih navika u ugodnoj, opuštenoj i motivirajućoj atmosferi, bez obzira na tjelesnu spremu ili prethodno iskustvo s vježbanjem.

Uz studio se nalazi i butik Coco, koji nudi modernu odjeću po pristupačnim cijenama, prilagođenu različitim stilovima i prilikama. U ponudi su pažljivo birani komadi koji prate modne smjernice, a istovremeno zadržavaju funkcionalnost i udobnost. Butik je uređen s ciljem da kupcima pruži ugodno, opušteno i pozitivno iskustvo kupovine.

Radno vrijeme butika i studija je od ponedjeljka do petka od 8:00 do 20:00 sati, te subotom od 8:00 do 14:00 sati.

– Veselimo se predstaviti našim sugrađanima ponudu butika Coco i Fire Body studija za vježbanje te pozivamo sve da nas posjete na novoj lokaciji, Ulica Vladimira Nazora 7 u Virovitici. Kao tim koji posebno cijeni pozitivno iskustvo svakog kupca i korisnika, posvećeni smo pružanju ugodnog i kvalitetnog doživljaja – poručuju iz studija.

Za sve informacije i najave zainteresirani mogu pratiti službene profile na društvenim mrežama: butikcoco.hr i firebodyvirovitica.

(promo)