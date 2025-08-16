Virovitica je u petak, 15. kolovoza, slavila Rokovo 2025. kroz cjelodnevni program koji je spojio sport, kulturu i zabavu.

Dan je započeo teniskim turnirom, karateom i malonogometnom ligom, a u gradu se održavao sajam rukotvorina, radionice i izložbe za djecu i odrasle. Najmlađe su posebno privukli LEGO kockice, dok su ljubitelji maketa uživali u radionici “Virovitica voli vlakove”.

Gradska knjižnica nudila je sajam knjiga i radionice, a šetnica je bila u znaku folklora i rukotvorina. Gradski park bio je u znaku Food Festa i WineParka u kojemu su Zuhra i Tin Sedlar, Otac i sin, kroz predstavu nasmijali brojne posjetitelje.

Navečer su pozornice oživjele uz glazbu. Na velikoj pozornici nastupio je T.S. Dangube, dok je vrhunac večeri donio koncert legendarnog benda Magazin, koji je okupio brojnu publiku i podigao atmosferu do samog kraja.

(icv.hr, žđl)