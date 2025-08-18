Višednevni program obilježavanja Dana grada Virovitice – Rokovo 2025. završio je u rock štihu. Nakon VT Rock Festa, “točku na i” dala je osječka rock grupa Leteći odred.

Naime, iza Denisa Dumančića i društva ostalo je 11 studijskih albuma, a zadnji od njih “Zakon ljubavi” objavljen je sredinom studenog prošle godine. Ove su se godine svojski potrudili da predstave singlove sa tog 11 po redu albuma, a to glazbeno putovanje vodilo ih je diljem Lijepe naše da bi stigli i u Viroviticu baš kada treba, odnosno na Dan grada.

I ovaj album napravljen je po sistemu “pola popa, pola rocka” i sve to garnirano kvalitetnom izvedbom iskusnih glazbenika, a u to su se mogli uvjeriti i brojni virovitičani okupljeni kod Glavne pozornice.

Dumančić i ekipa ponudili su im retrospektivni glazbeni složenac starijih i novijih hitova sa svojih albuma koji su ih, što je bilo itekako vidljivo sinoć, rasplesali, raspjevali i uveli u pravi štimung da na najbolji način, pjesmom i plesom zaključe proslavu svog grada.

(icv.hr, bs)