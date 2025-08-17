U sklopu proslave Rokova 2025., u subotu, 16. kolovoza, u Virovitici j e na pozornici na šetalištuodržana emotivna i inspirativna produkcija Kulturno-umjetničkog centra Virovitica/Pitomača, koja je oduševila publiku svih generacija.

U bogatom plesnom programu predstavile su se sve uzrasne skupine KUC-a, od najmlađih vrtićkih plesačica koje su nas kroz koreografije „Krokodil“ i „Male smo sirene“ povele na putovanja Nilom i u dubine oceana, pa do starijih članica koje su suvremenim koreografijama „Take me to church“, „The path to Heaven“, „Plesat ćemo u vatri živih“ i „Odmaknuti pogled, lom srca, oproštaj od ljubavi“ progovorile o rastancima, emocijama i osobnom rastu.

Poseban aplauz dobili su i mlađi osnovnoškolci iz Virovitice i Pitomače s energičnim koreografijama „Go Gyal“, „Yeah“ i „Money“, dok su članice pokazale i ljepotu suvremenog baleta u „Mjesečevoj sonati“.

Večer je zaključena snažnim porukama o iscjeljujućoj moći plesa, uz nadu da će svi izvođači, bez obzira na životne puteve, nastaviti plesati – i živjeti kroz pokret.

(icv.hr, žđl)

