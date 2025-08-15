Virovitičani i njihovi gosti napokon su dočekali najveseliji i središnji događaj u gradu – Rokovo! Večerašnjim (četvrtak) koncertom poznatog glazbenog sastava Baruni u središtu Virovitice, službeno je započela koncertna atmosfera ovogodišnje proslave Dana grada.

NAKON DUŽE PAUZE PONOVNO NA SCENI

Krenuvši kao tamburaški band, Baruni su se na početku svoje karijere isticali obradama pjesama pop-rock izvođača na tamburama, sve dok ih nije zapazio veliki Tomislav Ivčić koji ih je odlučio uzeti „pod svoje“. Na uspomenu na prerano preminulog Ivčića, gradeći svoj put u pop glazbi, krenuli su dalje s imenom koje im je on dao – Hrvatski Baruni. Tada započinje i plodonosna suradnja s Miroslavom Rusom, skladateljem i tekstopiscem, koja traje već punih 30 godina.

Danas, s mnogobrojnim hitovima u svom opusu, poput „Neka pati koga smeta“, „Mene grije“, „Ljubav nosi tvoje ime“ i „Kada Sava krene prema Brodu“, na stotine humanitarnih koncerata i nastupa, pa i određenom pauzom uzrokovanu pandemijom iza sebe, Baruni su se ponovno vratili na hrvatsku glazbenu scenu. Izvode više svojih autorskih pjesama, a tu je i novi, aktualni singl „Ljeto je stiglo“, govore iz benda.

NOVI ČLANOVI I NOVE PJESME

U bendu djeluju i dva nova člana, u odnosu na predpandemijsko vrijeme – na bubnjevima je Mladen Palenkaš, a na klavijaturama Tihomir Markulin; uz dobro znanog pjevača Danijela Banića, Jadranka Jagarinca na bas gitari, Zvonimira Domazeta na električnoj gitari te Dubravka Jagarinca na akustičnoj gitari.

Iako je od posljednjeg nastupa u Virovitici prošlo dosta godina, i dalje pamte odličnu atmosferu i predivno druženje s publikom, kažu. Tako je bilo i večeras – nastup koji će se još dugo pamtiti. Okupljeni i rasplesani Virovitičani uživali su u odličnoj atmosferi, super provodu i bezvremenskim hitovima Baruna do kasno u noć, a ovo je samo prva u nizu koncertnih večeri u središtu Virovitice.

(icv.hr, dj, foto: K. Toplak)