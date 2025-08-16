Stigao je glavni dan proslave Dana grada Virovitice – Rokova. Danas, 16. kolovoza, na sam blagdan sv. Roka i 791. rođendan grada čeka vas još jedan dan prepun aktivnosti i događanja za sve generacije.

Oldtimeri, izložba malih životinja, izložba na otvorenom, sajam rukotvorina, predstavljanje knjiga… samo je dio pretposljednjeg dana proslave Dana grada, a dan će završiti odličnim koncertom na glavnoj pozornici grupe Lexington koji će započeti u 22 sata, a u ponoć na pozornicu stiže Miach.

Detaljan program donosimo vam u nastavku…