U tjednu posvećenom Rokovu, Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica ponovno postaje središte kulturnih događanja. S pažljivo osmišljenim programom za sve generacije, prostor virovitičke Knjižnice ispunjen je radionicama, novim knjigama, različitim izazovima i, naravno, omiljenim sajmom knjiga Viroliber. Program traje sve do nedjelje, 17. kolovoza.

Danas, 14. kolovoza, na polukatu Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica osvanuo je duh slavonske vedrine, britkog humora i glazbene tradicije koja ne poznaje vrijeme ni granice – otvorena je gostujuća izložba Muzeja bećarca iz Pleternice, „Fenomen u dva stiha – Bećarac”.

Zvuci tamburice i prvi stihovi bećaraca u izvedbi Trpimira Markotića pozdravili su okupljene, podsjećajući sve prisutne zašto je bećarac zasluženo upisan na UNESCO-v popis nematerijalne kulturne baštine.

– Ideja za ovom izložbom potekla je od našeg kolege iz pleterničke Narodne knjižnice, gospodina Poljaka, koji nam je predložio putujuću izložbu Muzeja bećarca, odnosno Interpretacijskog centra Muzeja bećarca u Pleternici, osnovanog 2023. godine. Odmah nas je zainteresirala ta ideja i dogovorili smo s ravnateljicom Muzeja, Jasnom Hoffman, ovu gostujuću izložba kojom obilaze čitavu Hrvatsku – objašnjava Robert Fritz, ravnatelj Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica.

– Zanimljiva je činjenica da građani Pleternice i ostali Slavonci samoinicijativno donose predmete vezane uz bećarac, kao i same bećarce, u njihov Muzej. To ih je ujedno i potaknulo na organizaciju ove putujuće izložbe, a nama je iznimno drago što je ista došla i do naše Knjižnice – dodaje ravnatelj, zahvalivši kako djelatnicima Muzeja bećarca, tako i KUD-u Virovitica te Matici umirovljeničkih udruga VPŽ koji su obogatili danas održano otvorenje izložbe.

Izložbu o ovom fenomenu u dva stiha službeno je otvorio pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti grada Virovitice Alen Bjelica, a ista će biti dostupna za razgledanje sljedeća 3 tjedna na polukatu virovitičke Knjižnice.

(icv.hr, dj)