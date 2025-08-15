Jučer, 14. kolovoza, je počela proslava Dana grada Virovitice – Rokovo 2025. Nakon bogatog jučerašnjeg programa, u istom tonu nastavlja se i danas, 15. kolovoza.

Teniski turnir, izložba knjiga, izložba lego kockica, radionice za male i velike, Virovitički ulični festival, smotra folklora… samo je dio bogatog programa za sve generacije.

Pogledajte što vas očekuje od jutra pa sve do večernjih sati kada će na glavnoj pozornici u 20.30 sati sve prisutne zabavljati TS Dangube, a vrhunac večeri biti će u 22 sata uz koncert popularne grupe Magazin.

Cjelodnevni program donosimo u nastavku…

(icv.hr)