Glazbeni dio večeri drugog dana proslave Dana grada Virovitice – Rokova 2025. otvorio je Tamburaški sastav Dangube. Oni su svojim izvedbama zagrijali publiku i pripremili teren za dolazak jedne od najdugovječnijih grupa u Hrvatskoj – Magazin.

Izveli su niz svojih bezvremenskih hitova, a publika, od najmlađih do najstarijih, pjevala je zajedno s njima. Široki repertoar obuhvatio je pjesme iz 80-ih i 90-ih poput „Kokolo“, „Rano, ranije“ i „Opijum“, pa sve do novijih uspješnica kao što su „Ginem“, „Ne tiče me se“, “Samo navika”.

Program Rokova se nastavlja do nedjelje, a publiku očekuju novi koncerti i sadržaji za sve generacije.

(icv.hr, mp; foto: Ž. Đaković Leš, K. Toplak)

CB2A4721-Custom
CB2A4730-Custom
CB2A4743-Custom
CB2A4745-Custom
CB2A4765-Custom
CB2A4766-Custom
CB2A4770-Custom
CB2A4776-Custom
CB2A4839-Custom
IMGL4726-Custom
IMGL4732-Custom
IMGL4741-Custom
IMGL4747-Custom
IMGL4772-Custom
WhatsApp-Slika-2025-08-15-u-22.14.24_0b8fd8ff
WhatsApp-Slika-2025-08-15-u-22.14.24_1e75e684
WhatsApp-Slika-2025-08-15-u-22.14.24_2521b4be
WhatsApp-Slika-2025-08-15-u-22.14.24_57a03dc5
WhatsApp-Slika-2025-08-15-u-22.14.24_5fd0f527
WhatsApp-Slika-2025-08-15-u-22.14.24_9865bd09
WhatsApp-Slika-2025-08-15-u-22.14.25_5a5e9f4a