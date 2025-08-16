Glazbeni dio večeri drugog dana proslave Dana grada Virovitice – Rokova 2025. otvorio je Tamburaški sastav Dangube. Oni su svojim izvedbama zagrijali publiku i pripremili teren za dolazak jedne od najdugovječnijih grupa u Hrvatskoj – Magazin.

Izveli su niz svojih bezvremenskih hitova, a publika, od najmlađih do najstarijih, pjevala je zajedno s njima. Široki repertoar obuhvatio je pjesme iz 80-ih i 90-ih poput „Kokolo“, „Rano, ranije“ i „Opijum“, pa sve do novijih uspješnica kao što su „Ginem“, „Ne tiče me se“, “Samo navika”.

Program Rokova se nastavlja do nedjelje, a publiku očekuju novi koncerti i sadržaji za sve generacije.

(icv.hr, mp; foto: Ž. Đaković Leš, K. Toplak)