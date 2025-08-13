Zaljubljenici u umjetnost, dizajn i kreativu i ovog će Rokova doći na svoje: ViKA – Virovitička Kulturna Alternativa spremna je za novi Šušur,događaj koji okuplja autore i autorice da istaknu, promoviraju svoj rad i umjetničko stvaralaštvo u vidu pop-up izložbe koja se periodično održava tijekom godine.

Riječ je o događaju koji okuplja domaće, lokalne autore i njihove goste iz drugih mjesta, kako bi se predstavili svojim radovima u području slikarstva, ilustracije, grafike, fotografije, izrade nakita, dizajna i šivanja odjeće, izrade prirodne kozmetike i slično.

Šušur su 2022. godine započele virovitičke kreativke sa željom da promiču kulturu, umjetnost i urbanost, a tim danas čine Mihaela Kuhner Grubić, Anja Duršot, Marina Nemet, Anja Brabec Žeravica i Nikolina Mihić.

Oaza kreativnosti ove se godine održava u legendarnom Vanadisu i svi su dobrodošli, u petak, 15. kolovoza, od 18 do 21 sat. Uz razmjenu iskustava, razgledanje predmeta i dobro društvo, bit će prilike i za ples uz poznate hitove i odličnu atmosferu za koju će se pobrinuti DJ Bojan Mihić, poručili su organizatori.

(icv.hr)