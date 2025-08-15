Što se sve može stvoriti kad se spoje mašta, igla i konac, kist i olovka, glina, bakar, srebro, tekstil i miris prirodnih sastojaka? Odgovor su u četvrtak, 15. kolovoza, dali virovitički kreativci na Šušuru, koji je, u sklopu Rokova 2025., oživio legendarni Vanadis.
Organiziran u režiji ViKA-e – Virovitičke Kulturne Alternative, Šušur već treću godinu okuplja umjetnost, dizajn i rukotvorine na jednom mjestu, pretvarajući ga u malu, šarenu oazu kreativnosti.
Ovog puta, za šušur su bili zaslužni: Anja Duršot – ilustracije i kuhinjske krpe, Anja Brabec Žeravica – nakit i rukotvorine, Marina Nemet – domaća prirodna kozmetika, Mihaela Kuhner Grubić – odjeća vlastitog dizajna, Petra Validžić – ručno oslikane jakne, traper i torbe, Ena Milinović – keramika i Nikolina Mihić – straničnici i plakati s motivima Virovitice.
Njihovi radovi privukli su mnoge poglede, komplimente i poneki zaljubljeni uzdah posjetitelja, koji su iz Vanadisa otišli s lijepom uspomenom, unikatnim poklonom ili modnim dodatkom koji će nositi s osmijehom.Pohvale su stigle i od gradonačelnika Ivice Kirina i njegovih suradnika, koji su istaknuli važnost osobnog potpisa u svakom izloženom predmetu. – Svaki od ovih radova je unikatan, kvalitetan i nastao iz puno truda, ideje i odricanja – poručio je gradonačelnik.
– To nam je i smisao – kaže Anja Duršot. – Pokazati što stvaramo, ujediniti umjetnost, dizajn i rukotvorine na jednom mjestu. Ovo je prilika za druženje, razmjenu iskustava, ali i podršku u daljnjem radu. Nadamo se da se Šušur svidio i Virovitičanima- poručila je.
I čini se da jest. Silvija, koja je stigla s prijateljicom, nije krila oduševljenje.
– Jako zanimljivo i kreativno. Kupila sam domaći sapun, a krpe s detaljima su mi pravi hit. Oduševili su me i straničnici s motivima Virovitice, a plakati su odlična ideja za poklon, recimo za useljenje – pohvalila je autore. Marina je pažnju posvetila ručno izrađenim jaknama, košuljama, majicama i torbicama, dok je Mateo doveo djevojku da razgleda keramičke posude i naušnice.
Sve se odvijalo u vedroj i opuštenoj atmosferi, uz glazbenu pozadinu DJ-a Bojana Mihića. Nakon što je u 21 sat završila prodajna izložba, druženje i zabava nastavili su se, baš onako kako to pravi šušur i zaslužuje.
