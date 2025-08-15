Što se sve može stvoriti kad se spoje mašta, igla i konac, kist i olovka, glina, bakar, srebro, tekstil i miris prirodnih sastojaka? Odgovor su u četvrtak, 15. kolovoza, dali virovitički kreativci na Šušuru, koji je, u sklopu Rokova 2025., oživio legendarni Vanadis.

Organiziran u režiji ViKA-e – Virovitičke Kulturne Alternative, Šušur već treću godinu okuplja umjetnost, dizajn i rukotvorine na jednom mjestu, pretvarajući ga u malu, šarenu oazu kreativnosti.

Ovog puta, za šušur su bili zaslužni: Anja Duršot – ilustracije i kuhinjske krpe, Anja Brabec Žeravica – nakit i rukotvorine, Marina Nemet – domaća prirodna kozmetika, Mihaela Kuhner Grubić – odjeća vlastitog dizajna, Petra Validžić – ručno oslikane jakne, traper i torbe, Ena Milinović – keramika i Nikolina Mihić – straničnici i plakati s motivima Virovitice.