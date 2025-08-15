U Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica danas, 15. kolovoza, je stvarana jedna posebna, „kockasta“ priča – scene iz Star Warsa, čudesni dvorci, gusarske avanture, roboti, vlakovi i još bezbroj drugih scena, svi satkani od tisuće LEGO kockica.

Naime, riječ je o izložbi LEGO kluba Kockice, postavljenoj povodom Rokova 2025., koja nije samo zbirka maketa – već vizualna priča o kreativnosti, strasti i preciznosti, govore strastveni ljubitelji ovih legendarnih kockica.

Petnaest izlagača svojim je radovima zadivilo male i velike posjetitelje, pokazujući što se sve može stvoriti kada se mašta spoji s LEGO kockicama – na 40-ak eksponata, od kojih svaki ima od 15 000 do 20 000 kockica, objašnjava nam Karlo Tot, predsjednik kluba Kockice.

Promovirajući rad slagača, kolekcionara i ljubitelja LEGO kockica, ova je izložba dokaz kako se hobi može pretvoriti u pravu malu umjetnost. Također, određeni broj mališana okušao se i u izazovu – izraditi vlastitu LEGO kreaciju i ostaviti svoj jedinstveni pečat u ovom kockastom svijetu.

Ako još niste, izložbu možete pogledati danas, 15. kolovoza, sve do 22 sata.

(icv.hr, dj)