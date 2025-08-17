Ovogodišnja proslava Rokova donijela je u središte Virovitice pravo glazbeno iznenađenje, Lexington Band, beogradski pop-rock sastav koji već godinama oduševljava publiku širom regije. Njihove balade i brži ritmovi stvaraju poseban ugođaj, pa se njihovi nastupi redovito pretvaraju u veliko zajedničko pjevanje i druženje.

Lexington Band osnovan je 2004. godine, a poznat je po emotivnim baladama i energičnim nastupima. Frontmen Bojan Vasković, rođen 1983. u Sarajevu, po struci je fizioterapeut, no glazba je postala njegova najveća životna strast. Bend je prve glazbene korake napravio na svadbama, a ime su preuzeli od kluba u kojem su održali svoj prvi nastup.

Diljem regije poznati su po hitovima „Dobro da nije neko veće zlo“, „Potraži me“ i „Donesi“, s prvog albuma, koji je odmah osvojio srca publike. Lexington band to čini i danas, pa redovito pune dvorane i pretvara svoje koncerte u večer lijepih uspomena.

Kad su se na pozornici pojavili članovi benda, publika je burnim pljeskom i pjesmom pokazala koliko ih je željno iščekivala. Od prvih taktova postalo je jasno da će koncert biti pravi spektakl, ispunjen poznatim hitovima, iskrenim emocijama i posebnom povezanošću između izvođača i publike, što se i dogodilo.

Lexington Band još jednom je potvrdio zašto njihove pjesme prelaze granice i spajaju ljude – jer u njima svatko pronađe dio sebe. Bio je to savršen glazbeni dar za rođendan grada i trenutak za pamćenje. Uz gromoglasni pljesak Lexington Band spustio je zastor na svoj dio večeri, a reflektori su se okrenuli prema Miach – mladoj umjetnici čiji je urbani zvuk donio svježinu i energiju nove generacije.

Atmosferu potražite u našoj galeriji.

(icv.hr, mlo, foto: K. Toplak)