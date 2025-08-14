U Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica večeras, 14. kolovoza, je održana poetsko-glazbena večer ‘Grade moj’ Matice umirovljeničkih udruga Virovitičko-podravske županije. Događaj je okupio 20-ak pjesnika koji su svojim stihovima posvećenima isključivo gradu Virovitici dirnuli okupljene.

– Ovakva okupljanja doista puno znače našim umirovljenicima – potiču ih na kreativnost, povezuju sa zajednicom i omogućuju im da izraze sebe kroz poeziju, često nastalu još u mladosti. Prije tri godine otkriven je njihov pjesnički talent, a vrhunac tog rada je zajednička zbirka “Stih+stih=zbirka”, promovirana krajem prošle godine – govori predsjednik Matice umirovljeničkih udruga VPŽ Antun Han.

Večer je dodatno obogaćena glazbenom pratnjom Berislava Majstora i posebnim glazbenim iznenađenjem – nastupom Sare Zeba. Ova poetsko-glazbena poslastica još je jedan podsjetnik koliko ljubavi može stati u stih – posebno kada dolazi iz srca onih koji svoj grad nose duboko u sebi. Događaju su, uz mnoštvo okupljenih, prisustvovale i predsjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice Ivančica Fett Škvarić i Nela Krznarić, knjižničarka i voditeljica Odjela za odrasle.

(icv.hr, dj)