U Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica večeras, 14. kolovoza, je održana poetsko-glazbena večer ‘Grade moj’ Matice umirovljeničkih udruga Virovitičko-podravske županije. Događaj je okupio 20-ak pjesnika koji su svojim stihovima posvećenima isključivo gradu Virovitici dirnuli okupljene.

– Ovakva okupljanja doista puno znače našim umirovljenicima – potiču ih na kreativnost, povezuju sa zajednicom i omogućuju im da izraze sebe kroz poeziju, često nastalu još u mladosti. Prije tri godine otkriven je njihov pjesnički talent, a vrhunac tog rada je zajednička zbirka “Stih+stih=zbirka”, promovirana krajem prošle godine – govori predsjednik Matice umirovljeničkih udruga VPŽ Antun Han.

Večer je dodatno obogaćena glazbenom pratnjom Berislava Majstora i posebnim glazbenim iznenađenjem – nastupom Sare Zeba. Ova poetsko-glazbena poslastica još je jedan podsjetnik koliko ljubavi može stati u stih – posebno kada dolazi iz srca onih koji svoj grad nose duboko u sebi. Događaju su, uz mnoštvo okupljenih, prisustvovale i predsjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice Ivančica Fett Škvarić i Nela Krznarić, knjižničarka i voditeljica Odjela za odrasle.

(icv.hr, dj)

DSC07004
DSC07007
DSC07012
DSC07014
DSC07015
DSC07016
DSC07018
DSC07020
DSC07021
DSC07023
DSC07028
DSC07032
DSC07042
DSC07043
DSC07044
DSC07046
DSC07049
DSC07052
DSC07055
DSC07061
DSC07070
DSC07073
DSC07076
DSC07077
DSC07080
DSC07083
DSC07084
DSC07087
DSC07089