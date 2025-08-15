U Dnevnom boravku Gradskog društva Crvenog križa Virovitica u četvrtak, 14. kolovoza, održan je tradicionalni brzopotezni šahovski turnir u povodu ovogodišnje proslave Dana grada – Rokova.

Ujedno je turnir bio uključen u seriju brzopoteznih turnira Šahovskog kluba Virovitica pod nazivom “Gospodara mjeseca”. Na turniru je zaigralo 14 igrača Bergerovim sustavom 13 kola. Prvo mjesto osvojio je Marko Stipandić, drugi je bio Pavel Šipoš, dok je treće mjesto osvojio Ivan Lijović.

Konačni poredak na turniru:

1. Marko Stipandić 11,5 (10 bodova za poredak Gospodara mjeseca)

2. Pavel Šipoš 9,5 (9)

3. Ivan Lijović 8,5 (8)

4. Mile Bićanić 8,5 (7)

5. Zvonko Gladović 8 (6)

6. Željko Žuti 7,5 (5)

7. Miroslav Golubić 7,5 (4)

8. Željko Margeta 7 (3)

9.. Milan Barić 6,5 (2)

10. Vlado Pucan 6 (1)

11. Dražen Glumbić 5 (0,5)

12. Franjo Korenički 3

13. David Mikolaš 3,5

14. Matej Kruhoberec 0

Uz zlatnu medalju za osvojen turnir, Marko Stipandić ponio je naslov Gospodara kolovoza.

Iako nije igrao na ovom turniru, Marko Ivanković i dalje uvjerljivo vodi u ukupnom poretku natjecanja za Gospodara mjeseca sa 67 bodova, drugi je Miroslav Golubić s 56, treći Mile Bićanić s 49, dok je četvrti Ivan Lijović dosad sakupio 47 bodova.

(icv.hr, mš)