“Letim među zvijezdama, ali ti si moj svijet…” – s ovim stihovima Miach je osvojila publiku u Virovitici i pokazala zašto je jedna od najperspektivnijih mladih izvođačica. Zagrijanu pozornicu nakon Lexington Banda preuzela je s lakoćom u ponoć, 17. kolovoza, u povodu Rokova 2025., pretvarajući središte Virovitice u pulsirajući plesni podij.

Prije nego je na pozornici za Dan grada Miach zablistala, Gradu su rođendan čestitali grof Antun i grofica Barbara Pejačević i gradonačelnik Ivica Kirin, uz lijepe želje za svakog stanovnika, ali i goste koji su ovih dana pristigli u Virovitici na proslavu njenog 791. rođendana i nebeskog zaštitnika sv. Roka.

Snažan vokal, moderni beatovi i iskrena energija oduševili su okupljene, stvarajući slavlje u kojem je svaki posjetitelj mogao osjetiti zajedništvo i radost glazbe.

Publika je pjevala s njom uglas, a trg se brzo pretvorio u mjesto plesa i pjesme, potvrđujući da se Miach s pravom ubraja među najzanimljivija imena nove domaće glazbene scene.

Miach je Virovitici poklonila svoje uspješnice poput „NLO“ i „Anđeo“, koje su joj osigurale status glazbene zvijezde u usponu, donoseći dašak svjetske produkcije na domaće pozornice, pa tako i virovitičku.

Njen glazbeni narativ posebno je usklađen s mladima, što je publika u centru grada nagradila ovacijama. Glas nove generacije, energija i toplina te poruke univerzalnih vrijednosti koje Miach prenosi pokazuju da budućnost Virovitice može biti jednako svijetla i inspirativna kao i u svojoj povijesti dugoj već 791 godinu.

(icv.hr, mlo, foto: K. Toplak)