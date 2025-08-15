Već tradicionalno u sklopu obilježavanja Dana grada Virovitice – Rokova u organizaciji Karate saveza Virovitičko-podravske županije i Karate kluba “Virovitica” održano je Prvenstvo VPŽ u karateu. Tako su danas članovi karate klubova “Virovitica” i “Bilogora” iz Špišić Bukovice pokazali svoje vještine u središtu Virovitice.
Na kraju natjecanja majstorsku katu je demonstrirala Sara Malčec četrnaesterostruka prvakinja Hrvatske i aktualna članica seniorske reprezentacije Hrvatske te Maks-Luka Šenjug povremeni reprezentativac i viceprvak Hrvatske.
Prvenstvo je sudio državni sudac Vlado Bošnjak, majstor karatea Osmi dan, koji je s gradonačelnikom Ivicom Kirinom i uručio medalje najboljim karatistima.
Rezultati kate:
Učenici:
1. Ivan Blažević
2. Borna Feketija
Učenice:
1. Nika Kolesarić
2. Dora Haić
3. Danijela Ognjen
3. Lucija Martinčević
Mlađe kadetkinje:
1. mjesto Viktoria Kiš
2. Renata Bradarić
3. Verona Kosa
3. Marija Stanić
Rezultati borbe:
Mlađi učenici -35 kg.:
1. Karlo Đurđević
2. Mark Katalinić
Učenici +35 kg.:
1. Samuel Haić
2. David Kolesarić
3. Rafael Krznarić
Učenice +35 kg:
1. Marija Tošeski
2. Laura Vadlja
3. Anja Katalinić
Mlađe kadetkinje+40 kg:
1. Lea Blažević
2. Ellie Svetoivanec
3. Luna Predragović
Kadetkinje +45 kg.:
1. Marija Knežević
2. Ellie Svetoivanec
Mlađi seniori open:
1. Luka Rajnović
2. Roko Piljek
(icv.hr, mš)