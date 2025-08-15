Već tradicionalno u sklopu obilježavanja Dana grada Virovitice – Rokova u organizaciji Karate saveza Virovitičko-podravske županije i Karate kluba “Virovitica” održano je Prvenstvo VPŽ u karateu. Tako su danas članovi karate klubova “Virovitica” i “Bilogora” iz Špišić Bukovice pokazali svoje vještine u središtu Virovitice.

Na kraju natjecanja majstorsku katu je demonstrirala Sara Malčec četrnaesterostruka prvakinja Hrvatske i aktualna članica seniorske reprezentacije Hrvatske te Maks-Luka Šenjug povremeni reprezentativac i viceprvak Hrvatske.

Prvenstvo je sudio državni sudac Vlado Bošnjak, majstor karatea Osmi dan, koji je s gradonačelnikom Ivicom Kirinom i uručio medalje najboljim karatistima.

Rezultati kate:

Učenici:

1. Ivan Blažević

2. Borna Feketija

Učenice:

1. Nika Kolesarić

2. Dora Haić

3. Danijela Ognjen

3. Lucija Martinčević

Mlađe kadetkinje:

1. mjesto Viktoria Kiš

2. Renata Bradarić

3. Verona Kosa

3. Marija Stanić

Rezultati borbe:

Mlađi učenici -35 kg.:

1. Karlo Đurđević

2. Mark Katalinić

Učenici +35 kg.:

1. Samuel Haić

2. David Kolesarić

3. Rafael Krznarić

Učenice +35 kg:

1. Marija Tošeski

2. Laura Vadlja

3. Anja Katalinić

Mlađe kadetkinje+40 kg:

1. Lea Blažević

2. Ellie Svetoivanec

3. Luna Predragović

Kadetkinje +45 kg.:

1. Marija Knežević

2. Ellie Svetoivanec

Mlađi seniori open:

1. Luka Rajnović

2. Roko Piljek

(icv.hr, mš)