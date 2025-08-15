Već tradicionalno u sklopu obilježavanja Dana grada Virovitice – Rokova u organizaciji Karate saveza Virovitičko-podravske županije i Karate kluba “Virovitica” održano je Prvenstvo VPŽ u karateu. Tako su danas članovi karate klubova “Virovitica” i “Bilogora” iz Špišić Bukovice pokazali svoje vještine u središtu Virovitice.

Na kraju natjecanja majstorsku katu je demonstrirala Sara Malčec četrnaesterostruka prvakinja Hrvatske i aktualna članica seniorske reprezentacije Hrvatske te Maks-Luka Šenjug povremeni reprezentativac i viceprvak Hrvatske.

Prvenstvo je sudio državni sudac Vlado Bošnjak, majstor karatea Osmi dan, koji je s gradonačelnikom Ivicom Kirinom i uručio medalje najboljim karatistima. 

Rezultati kate:

Učenici:

1. Ivan Blažević

2. Borna Feketija

 

Učenice:

1. Nika Kolesarić

2. Dora Haić

3. Danijela Ognjen

3. Lucija Martinčević

 

Mlađe kadetkinje:

1. mjesto Viktoria Kiš

2. Renata Bradarić

3. Verona Kosa

3. Marija Stanić

 

Rezultati borbe:

Mlađi učenici -35 kg.:

1. Karlo Đurđević

2. Mark Katalinić

 

Učenici +35 kg.:

1. Samuel Haić

2. David Kolesarić

3. Rafael Krznarić

 

Učenice +35 kg:

1. Marija Tošeski

2. Laura Vadlja

3. Anja Katalinić

 

Mlađe kadetkinje+40 kg:

1. Lea Blažević

2. Ellie Svetoivanec

3. Luna Predragović

 

Kadetkinje +45 kg.:

1. Marija Knežević

2. Ellie Svetoivanec

 

Mlađi seniori open:

1. Luka Rajnović

2. Roko Piljek

(icv.hr, mš)

IMG_4544-Custom
IMG_4547-Custom
IMG_4553-Custom
IMG_4555-Custom
IMG_4559-Custom
IMG_4561-Custom
IMG_4563-Custom
IMG_4568-Custom
IMG_4577-Custom
IMG_4579-Custom
IMG_4591-Custom
IMG_4598-Custom
IMG_4603-Custom
IMG_4607-Custom
IMG_4611-Custom
IMG_4621-Custom
IMG_4625-Custom
IMG_4636-Custom
IMG_4643-Custom
IMG_4645-Custom
IMG_4663-Custom
IMG_4668-Custom
IMG_4680-Custom
IMG_4689-Custom
IMG_4695-Custom
IMG_4702-Custom
IMG_4706-Custom
IMG_4709-Custom
IMG_4711-Custom
IMG_4714-Custom
IMG_4716-Custom
IMG_4720-Custom