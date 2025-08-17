Ispred crkve sv. Roka posljednjeg je dana Rokova, 17. kolovoza, u predvečerje otpočela besplatna vođena tura “Upoznaj Viroviticu” s ciljem boljeg upoznavanja grada – kako za sve posjetitelje, tako i za same građane.

Ova nedjeljna tura temeljila se na šetnji centrom – od crkve sv. Roka pa sve do dobro znanog dvorca Pejačević, uz zanimljive priče o kulturnim znamenitostima i povijesnim osobama koje su rođeni Virovitičani ili su djelovale na ovome području, objašnjava nam Maja Resner, današnji turistički vodič, inače predavačica na virovitičkom Veleučilištu.

– Kada sam dobila poziv od Turističke zajednice grada Virovitice za vođenjem ove ture, objeručke sam ga prihvatila. Mislim da je zaista lijepa inicijativa bolje upoznati vlastiti grad i predstaviti ga našim gostima. Iako sam i sama Virovitičanka, smatram da još uvijek ne znam sve o povijesti svoga grada, baš kao i mnogi drugi sugrađani. Primjerice, sve dok se nije napravilo Šetalište Edite Schubert, velik broj ljudi nikada nije čuo za nju – govori Resner.

I nije to jedini primjer, nastavlja naša sugovornica. Oni koji vole povijest, takve će stvari proučavati sami, dodaje, a ovakve su ture izvrsna prilika za „obične građane“ da obogate znanje o svome gradu.

