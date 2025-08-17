Ogranak Matice hrvatske u Virovitici predstavio se u povodu Rokova sugrađanima tradicionalnim Susretom koji je ispred Gradske knjižnice i čitaonice održan u subotu, 16. kolovoza.

Članovi Matice tom su prigodom izložili naslove iz svoje izdavačke djelatnosti, pa su se posjetitelji mogli pobliže upoznati sa slikovnicom Mateje Jurković, knjigom Poruke pateru Kolbu, koju su izdali u suradnji sa slatinskim ogrankom, autorima zavičajne zbirke koju čuvaju i promoviraju, kao i sa djelovanjem same Matice…

-Ovo nam je uvijek lijepa prilika za razgovor s našim sugrađanima, za predstavljanje svega onoga što radimo, a s ciljem da postanemo dostupniji i bliži Virovitičanima. Drago nam je što nam se danas, upravo na temelju Susreta i razgovora, odlučio kao član pridružiti jedan gospodin koji piše pjesme. Ovim Susretom najavili smo i novi broj časopisa Zavičaj koji planiramo izdati krajem ove godine – rekla je Ivana Vidak Teskera, predsjednica virovitičkog ogranka Matice.

(icv.hr, mlo, foto: I. V. Teskera)