Svake godine svoj obol proslavi Dana grada Virovitice – Rokova, daju i kulturno-umjetnička društva koja nastupima pokazuju ne samo raskoš ruha, već i bogatstvo duha i povijesti sačuvanih u pjesmi i plesu naših djedova i baka. Bilo je tako i jučer, 15. kolovoza, na 4. po redu smotri folklora “Gdje se čuje i što i kaj” koja je održana na pozornici ispred Gimnazije Petra Preradovića.

Ovogodišnja smotra donijela je prikaz nošnji, pjesme i plesa iz Podravine, Slavonije i Baranje zahvaljujući prijateljskim kulturno-umjetničkim društvima iz Legrada, Beničanaca i Baranjskog Petrovog Sela. U suradnji s Turističkom zajednicom grada Virovitice, domaćin spomenutim društvima bio je KUD Virovitica, koji je i četvrtu godinu zaredom tako nastojao povezati Podravinu i Slavoniju odnosno i što i kaj.

Brojnim posjetiteljima, ljubiteljima kulturne baštine, narodnih običaja i tradicije, prvo se predstavila folklorna sekcija domaćina, Kulturno-umjetničkog društva Virovitica pod vodstvom koreografa Igora Jurana i voditelja glazbene sekcije Miroslava Đurđevića, spletom pjesama i plesova Slavonije. Koreografija je prikaz nošnje i tradicionalnog plesa i pjesme prostora uz rijeke Dravu, Savu i Dunav, a plesna koreografija sadrži “Siroticu”, slavonsku igru mladića i djevojke u kolu te zajednički ples na svadbenim ili drugim svečanostima.

Uslijedio je nastup Kulturno-umjetničkog društva “Seljačka sloga” iz Baranjskog Petrovog Sela. Oni su se, pod vodstvom Željke Bačić (folklorna skupina) i Stanislava Čamagajevca (tamburaši), predstavili plesovima i pjesmama koreografije Baranje: Žito žela, Jabučice, Cigančica, Tandora, Šokačko kolo, Alaj fino to baranjsko vino.

“Mladi bi nabrali zeleno šibje i vrbove grane te zagradili neki veći dvor. Dekle bi složile od papira lampaše sa svijećama unutra. U nedjeljno popodne započelo bi druženje i zabava. Dečki i dekle sakupili bi seksere za mužikaše. Malo bi se pjevalo pa malo plesalo. Stariji i djeca bi sve pratili i komentirali. Bilo je tu i skrivenih pogleda i izraza simpatije. Kada bi se smračilo, upalili bi lampaše i pomalo uz pjesmu išli svaki svome domu”. Opis je ovo scenskog prikaza “V Legradu v nedelu popolne” autorice Nade Šešić kojim se predstavio KUD “Zrin” iz Legrada. Voditelji plesača u ovom Društvu je Suzana Dimač, a tamburaša Bruno Petak.

Na pozornicu su se zatim popeli članovi Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva “Biseri Slavonije” iz Beničanaca pod vodstvom Stanislava Čamagajevca, a publici su se predstavili programom pod nazivom “Kola, pjesme i plesovi Slavonije”.

Ovogodišnju smotru zatvorila je starogradska sekcija Kulturno-umjetničkog društva Virovitica koja obuhvaća tradiciju plesa u razdoblju 19. i 20. stoljeća. Doživljaj dvoranskog plesa gospode iz Virovitice predstavili su s dvije koreografije pod vodstvom predsjednika Društva Matije Goslera. Publika je još jednom mogla uživati u balskom plesu i prekrasnim viktorijanskim haljinama s početka 19. stoljeća.

-Naše Društvo trenutno okuplja četrdesetak članova i već punih 35 godina njeguje koreografirani folklor hrvatskih krajeva. U svom repertoaru ima koreografski obrađene plesove Baranje, Slavonije, Podravine, Zagorja, Posavine, Like, Splita te pučke i vjerske običaje i svečanosti. Društvo je prisutno na skoro svim značajnijim svečanostima, praznicima i prigodama grada Virovitice i Virovitičko-podravske županije. Sudjelovalo je na mnogim smotrama i susretima folklora diljem Hrvatske, a etnografsko blago i ljepotu hrvatskog folklora s ponosom pokazuje i izvan granica Hrvatske – nekoliko riječi o domaćem, Kulturno-umjetničkom društvu Virovitica, rekao je predsjednik istog Matija Gosler te zahvalio gostujućim društvima na dolasku i publici koja je velikim ovacijama ispratila svaki nastup.

(icv.hr, ts)