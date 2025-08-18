Građani i planinari HPD-a „Papuk“, ukupno njih 17, jučer su uživali u trosatnoj šetnji slikovitim obroncima virovitičke Bilogore i Milanovačkog vinogorja, u sklopu posljednjeg dana ovogodišnjeg Rokova.

Uz idealne vremenske uvjete – sunčano, ali ugodno, s laganim povjetarcem, šetnja je protekla u opuštenom i vedrom raspoloženju, govori nam Mario Ripli, predsjednik HPD-a “Papuk”, Virovitica.

– Sudionici su imali priliku uživati u prekrasnim vidicima, svježem zraku, šumskim stazama te vinogradima. Događaj je završio druženjem i razmjenom iskustava, a svi su se složili da ovakve aktivnosti treba češće organizirati – završava Ripli.

(icv.hr, HPD “Papuk”)