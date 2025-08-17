Četverodnevna proslava Rokova, od 14. do 17. kolovoza, u Viroviticu je donijela više od 100 događanja, poznate glazbene izvođače poput Magazina, Lexington benda, Miach i Baruna, popularni Street Food Fest, te novi sadržaj – Wine Park. Manifestacija je još jednom potvrdila svoj status najvažnijeg događaja u gradu.

Dojmljiv je bio i završni dan – nedjelja, 17. kolovoza. Dan je započeo radionicom i pričaonicom za djecu, a nastavljen je zanimljivom rutom – dio građana okupio se ispred crkve sv. Roka na besplatnoj vođenoj turi po Virovitici. Uslijedio je i virovitički Rock Fest, a večer je kulminirala nastupom Letećeg odreda u središtu grada.

Ovime je zaključena proslava velikog 791. rođendana grada, jedan od najsvečanijih trenutaka u godini, ponovno dokazavši kako Virovitica itekako odiše bogatstvom kulturnih, zabavnih, sportskih i duhovnih događanja.

Dio atmosfere pogledajte u našoj galeriji…

(icv.hr, dj, foto: M. Rajnović, K. Toplak, M. Paradinović)