Simfonijski orkestar Glazbene škole “Jan Vlašimsky” iz Virovitice kojeg pod dirigentskom palicom profesora Tomislava Vrabca čine učenici ove osnovne i srednje glazbene škole, već duže je vrijeme poznat daleko iznad okvira grada Virovitice i Virovitičko-podravske županije, a zašto je to tako, pokazali su i sinoć kada su u okviru proslave Dana grada Virovitice – Rokova 2025. održali koncert na kojem su izvodili obradu svjetski poznatih rock glazbi iz prošlog i ovog stoljeća.

Uvod u svoj koncert napravili su izvođenjem skladbe “Himna Virovitici”, autora profesora Glazbene škole Jan Vlašimsky Jurice Hrenića, a nastavili s rock uspješnicom iz sedamdesetih godina “Smoke on the water” legendarnog britanskog sastava “Deep Purple”. Nastavili su se redati najpoznatiji rock hitovi iz nekadašnjih vremena od “I Still Haven’t Found What I’m Looking For” irskog sastava U2, pa sve do uspješnica iz novog doba poput skladbe “Beggin'”, svjetskog hita kojeg izvodi talijanska grupa Maneskin.

Odlični aranžmani, kao i izvedba uz nadahnute vokalne soliste predvođenih pjevačem Svenom Moslavcem nikoga nisu ostavili ravnodušnim, a razlog tome je i više nego logičan. Iz ove ekipe kojoj su mentori djelatnici Glazbene škole na čelu s ravnateljem Damirom Mihaljevićem, mnogi su već poznati solo izvođači na različitim glazbalima, prvenstveno u domeni klasične glazbe, no svi oni su i ljubitelji Rock and rolla što se lijepo moglo iščitati iz odlične izvedbe “iz srca”, što naravno nije promaklo mnogobrojnoj publici ispred pozornice kod Gimnazije u Virovitici, posebno onoj koja cijeni kvalitetnu glazbu.

(icv.hr, bs)