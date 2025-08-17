Poznati meteorolog Zoran Vakula, kojeg mnogi svakodnevno prate na HRT-u, a koji je uz Viroviticu vezan djetinjstvom i školovanjem, predstavio je u Gradskoj knjižnici i čitaonici u Virovitici 17. kolovoza svoju novu knjigu Vrijeme i vjerske teme, u povodu Rokova 2025.

U pozdravnom govoru ravnatelj Gradske knjižnice i čitaonice Robert Fritz podsjetio je kako je autor u prijepodnevnim satima već oduševio djecu na predstavljanju svojih slikovnica iz serijala Vremenaste priče (Vjetropiraste, Oblačaste, Pahuljaste..), kada je djeci približio čaroliju vremenskih pojava te da ga čitatelji poznaju i kroz pjesničku zbirku Rimovane meteoprognoze u doba koronaviroze, u kojoj je spojio znanost i stih.

Čitatelje sada vodi dalje, odnosno – unatrag. Nova knjiga bavi se, naime, pučkim vremenoslovljem povezanim s blagdanima i svecima, kojima su se vodili naši bake i djedovi, od poznatih poput sv. Katarine (Sveta Kata- snijeg na vrata), pa sve do znanstveno utemeljenih meteorima nastalih na kompjutorskim prognostičkim izračunima, u kojima se spomendani i blagdani spominju samo kao poveznice s danima u godini, odnosno kratkih formi u kojima se meteorime nalaze u kratkim formama naslova.

-Pučka meteorologija nastala je na temelju opažanja vremena, atmosferskih prilika i okoline te su tako nastale „prognoze “, izreke koje se povezuju s crkvenim blagdanima ili svecima. Većina je preuzeta iz knjiga „Pučke izreke o vremenu“ Ante Čelana Gaganića i „Pučko vremenoslovlje“ Milana Sijerkovića. Dio „prognoza“ potječe i iz emisija Hrvatskog radija „Baštine“ i „Klimatskog izazova“, zapisa razgovora sa starijim ljudima iz raznih krajeva Hrvatske te franjevcima iz Fojnice i Uskoplja.

Iako su svetačke prognoze zanimljive, u znanstvenom smislu nisu jako korisne, odnosno nemaju znanstveno uporište. Rekli bismo, čuvajmo ih kao baštinu, svece štujmo, ali njihovim „prognozama“ ne vjerujmo – zaključio je Vakula, koji je na zanimljiv i otvoren način publici dočarao svijet prognostičkih karti, otkrio koliko se točno može prognozirati vrijeme, kao i to ima li Drava ikakve veze s tim što virovitičko područje nekad zna zaobići najavljeno opasno nevrijeme.

Razgovor o “prognozama” na temelju pučke meteorologije bio je u znaku i posebne glazbene atmosfere, zahvaljujući Donatu Saboliću, učeniku 4. razreda gitare Glazbene škole Jan Vlašimsky u Virovitici, a predstavljanju knjige nazočila je i predsjednica Gradskog vijeća Ivančica Fett-Škvarić.

Za kraj, maštovit i neumoran Zoran Vakula najavio je kako je u pripremi njegova osma meteoslikovnica za djecu, u kojoj će glavnu ulogu imati tornado te da nas iz njegovog pera uskoro čeka i prvi meteostrip u Hrvatskoj.

