U sklopu obilježavanja Dana grada Virovitice – Rokova 2025., svoje mjesto ponovno je pronašla i Udruga uzgajivača malih životinja „Golub“ Virovitica. Na prostoru pored Kazališta Virovitica danas održavaju svoju tradicionalnu izložbu malih životinja koja i ove godine privlači brojne posjetitelje, ponajviše djecu i njihove roditelje.

Prilika je to da mališani izbliza vide različite primjerke zečeva, peradi, golubova i drugih ptica. Ova izložba ponovno pokazuje da je postala nezaobilazan dio proslave Dana grada i koliko jednostavno druženje sa životinjama može unijeti radosti, topline i zajedništva u gradski ritam.

Izložbu možete razgledati danas do 18 sati.

(icv.hr, mp)