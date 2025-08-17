U organizaciji Aerokluba Virovitica i uz pokroviteljstvo Grada Virovitice, a u povodu proslave Dana grada Virovitice – Rokova 2025., na aerodromu u Koriji održano je Državno prvenstvo u preciznom slijetanju parajedrilicom “Virovitica 1234” na kojem su osim timova iz Hrvatske sudjelovali i timovi iz Rumunjske, Mađarske i Slovenije.

Unutar prvenstva održano je i Memorijalno natjecanje “Dražen Salopek” kao sjećanje na nedavno preminulog člana Aerokluba Virovitica Dražena Salopeka, a memorijal je osvojio Renato Herega iz Slovenije.

Sveukupno kombinacija muški i ženski (međunarodno) Renato Herega, Janos Hollosi, Diana Žgela, sveukupno žene Diana Žgela, Ilona Hollosi, Spela Krnc. U kategoriji juniori Spela Krnc, Jan Žitko, Nina Bugarinovski.

Ekipno Chrocodili i Slonovi (SLO), Nubygajna (CRO), CRO 1 (CRO).

Sveukupno državno, hrvatski pojedinci i timovi: Diana Žgela, Luka Lučin i Darko Miškec, a sveukupno žene Diana Žgela, Dunja Božić i Nina Topić. Ekipno PK Nubigena ispred ZK Aerotika i PIK Zagreb.

Posebnu zahvalnicu za nesebično pomaganje rada AeroKluba Virovitica dobila je obitelj Salopek iz Korije, a u ime svoje obitelji svim natjecateljima i upravi kluba zahvalio je član kluba i brat pokojnog Dražena Salopeka, Mihael Salopek.

Sve natjecatelje je uz predsjednika Aero kluba Virovitica Dinka Kopasa pozdravio i zahvalio im na sudjelovanju i gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin koji je uručio medalje i pehare.

(icv.hr, bs)