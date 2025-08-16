Uz već tradicionalnu izložbu na otvorenom, Likovni klub “Nikola Trick” Virovitica ove je godine u sklopu programa proslave Dana grada – Rokova, organizirao Likovnu koloniju u predivnom ambijentu virovitičkog parka.

– Iznimno nam je drago ugostiti umjetnike, njih desetak, iz drugih likovnih udruga, poput Slatine, Suhopolja i Daruvara. Prvotna ideja bila je da se okupimo u Klubu, a potom izađemo slikati na otvoreno – govori predsjednica Likovnog kluba “Nikola Trick” Ivana Molnar.

Umjetnici su prolaznicima uspješno prenijeli atmosferu i rituale tijekom stvaranja jednog umjetničkog djela.

– Građani imaju priliku vidjeti kako uživo nastaje slika, kao i same umjetnike za vrijeme stvaranja slike. Radovi ostaju u našem Klubu i moguće ih je kupiti, odnosno dati svoju donaciju za rad Kluba – objašnjava Molnar.

Umjetnici su slikali uglavnom tehnikom akrila ili ulja na platnu, a poneki članovi odlučili su se za tehniku olovke. Ništa nije unaprijed zadano, ni tehnika ni motiv, a jedini cilj Likovne kolonije jest dobra zabava uz predstavljanje sebe i vlastitoga rada, dodaje Molnar.

(icv.hr, dj)

