U tjednu posvećenom Rokovu, Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica ponovno postaje središte kulturnih događanja. S pažljivo osmišljenim programom za sve generacije, prostor virovitičke Knjižnice ispunjen je radionicama, novim knjigama, različitim izazovima i, naravno, omiljenim sajmom knjiga Viroliber. Program traje sve do nedjelje, 17. kolovoza.

Danas, 16. kolovoza, na red je došao Zoran Vakula, poznati hrvatski meteorolog, predstavljajući autorske meteoslikovnice. Ponosan je što u rodnom gradu ima priliku održati ovakve književne susrete, kaže, a svojim slikovnicama nastoji „navući“ svako dijete na meteorologiju.

– Želja mi je da djecu educiramo, potaknemo ih na razmišljanje i usmjeravanje pogleda k nebu, učenje o osnovnim meteorološkim pojavama. Ono što me istovremeno i čudi i ponosi jest činjenica da na ovakva predstavljanja slikovnica dolaze i mladi i stari. Veseli me ako uspijem doprijeti do većine njih – govori nam Vakula.

Osim meteoslikovnica, Vakula predano radi i na takozvanim meteopredstavama, jedinstvenom projektu koji obuhvaća čak 3 predstave temeljene na prethodno spomenutim slikovnicama, kao i na novoj slikovnici te prvom hrvatskom (a možda i svjetskom) meteostripu.

– Iskreno govoreći, nije lak zadatak objasniti stručne pojmove na jednostavan i djeci razumljiv način, ali nekako uspijevam u tome. Ovakve susrete nazivam svojevrsnim stand-up komedijama, gdje skačem, valjam se po podu i penjem se na ljestve, sve kako bih održao interakciju s djecom – dodaje, a ako je sudeći po reakcijama mališana, u tome je i uspio.

Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica već duže vrijeme surađuje s poznatim hrvatskim meteorologom, koji je gostovao i na prošlogodišnjem izložbenom prostoru na Viroexpo sajmu, za kraj je podsjetio ravnatelj Robert Fritz.

