Već tradicionalno, Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica aktivno sudjeluje u obilježavanju Rokova, donoseći raznolike sadržaje koji spajaju ljubitelje knjige svih uzrasta. Kroz niz radionica, promocija, izložbi, izazova i sajam knjiga, virovitička Knjižnica nudi bogat program koji traje do nedjelje, 17. kolovoza. Danas, 16. kolovoza, je otvorena foto izložba Virovitica kroz vrijeme – meteorološki aspekt.

– Na svakom Viroliberu pokušavamo istaknuti jednu od zanimljivih tema našim korisnicima, a ove godine odlučili smo se za meteorologiju. Tim povodom, ovogodišnji gost Knjižnice je hrvatski meteorolog Zoran Vakula, a tu je i naš foto natječaj za najbolju „meteofotografiju“. Na taj način želimo potaknuti naše mlađe korisnike, koji koriste društvene mreže, na interakciju s knjižnicom i knjižničnim sadržajima – objašnjava nam Robert Fritz, ravnatelj Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica.

Spomenuti natječaj bio je otvoren tijekom mjeseca srpnja, a prijavljeno je deset fotografija, od kojih su najboljima proglašene dvije – jedna na osnovu lajkova korisnika (Enia Majetić), a druga na osnovu prosudbenog žirija (Jonatan Bulat). Najbolji sudionici na poklon su, uz vidljivost, dobili i dakako – knjige.

Danas održanom proglašenju pobjednika prisustvovao je i gore spomenuti Zoran Vakula, udijelivši svim sudionicima natječaja pokoji savjet za dobru „meteofotografiju“, ali i pozvavši sve nadarene fotografe na slanje istih za potrebe vremenske prognoze na hrvatskoj javnoj televiziji.

(icv.hr, dj)