Rokovo je i ove godine započelo u punom sjaju. Proslava Dana grada Virovitice krenula je u vedrom i raznolikom duhu. Cijeli dan bio je ispunjen događanjima, a posebnu čar donio je Virovitički ulični festival. Ulice su se pretvorile u veliku pozornicu kojom su zavladali akrobati, žongleri, bubnjari i brojni drugi izvođači, stvarajući pravu atmosferu veselja i iznenađenja na svakom koraku.

Uz ulične performanse, posjetitelji su mogli uživati u druženju u sklopu Wine parka i VirovEATica Food Festa, koncertima Gradske glazbe, Glazbene škole Jan Vlašimsky te na koncu Baruna, kao i raznim programima za sve generacije. Rokovo tako nije samo slavlje grada, već i prilika da se zajednica okupi, zapleše, nasmije i stvori uspomene koje ostaju.

Ovo je tek početak – u naredna tri dana očekuje nas bogat program, od koncerata i izložbi do sportskih natjecanja. Virovitica je spremna za slavlje, a građane i posjetitelje čekaju dani ispunjeni zabavom i zajedničkim trenucima koje vrijedi doživjeti.

Kako je protekao dan iza nas, pogledajte u fotogaleriji.

