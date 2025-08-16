Sada već tradicionalno, svoj obol proslavi Dana grada Virovitice daju i članice i članovi Oldimer kluba Virovitica koji svoje sugrađane i njihove goste razvesele Međunarodnim susretom oldtimer vozila. I danas su u centru grada poredali limene ljubimce na četiri i dva kotača.

Automobili, motocikli, mopedi i skuteri bljesnuli su u pravom sjaju, kao i njihovi vlasnici koji su zainteresiranim građanima otkrivali sve što ih je zanimalo o njihovim limenim ljepotanima. Predsjednik Oldtimer kluba Virovitica Dražen Bajivić napomenuo je da se u Virovitici okupilo oko 200 vozača i njihova pratnja, a cijeli program prometno su regulirali vrijedni članovi kuba koji su i ovom prilikom pokazali da pripadaju jednom od najboljih oldtimer klubova na ovom dijelu Hrvatske. 

(icv.hr, bs)

20250816_112144_1067x800
20250816_112151_1067x800
20250816_112208_1067x800
20250816_112215_1067x800
20250816_112237_1067x800
20250816_112253_1067x800
20250816_112259_1067x800
20250816_112307_1067x800
20250816_112314_1067x800
20250816_112325_1067x800
20250816_112331_1067x800
20250816_112338_1067x800
20250816_112353_1067x800
20250816_112400_1067x800
20250816_112414_1067x800
20250816_112433_1067x800
20250816_112957_1067x800
20250816_113014_1067x800
20250816_113303_1067x800
20250816_113403_1067x800
20250816_113500_1067x800
20250816_113530_1067x800
20250816_113539_1067x800
20250816_113602_1067x800
20250816_113615-1_1067x800