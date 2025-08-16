Zavjetnom procesijom kroz gradske ulice Virovitičani i gosti obnovili su u subotu, 16. kolovoza, svoje obećanje vjernosti sv. Roku, zaštitniku grada, a kojem su potom molitve uputili na svečanoj misi u župnoj crkvi.

Procesija i misa okupili su velik broj svećenika i vjernika, među kojima i predstavnike gradske i županijske vlasti, domaćine gradonačelnika Ivicu Kirina sa suradnicima, župana Igora Androvića sa suradnicima, saborskog zastupnika Josipa Đakića, predstavnike vjerskih, kulturnih, braniteljskih, društvenih i civilnih udruga, klubova i ustanova koje djeluju na području Virovitice i okolice, goste iz gradova prijatelja te brojne druge koji su Virovitičanima proslavili i duhovni rođendan grada.

Svetu misu predvodio je krčki biskup, mons. Ivica Petanjak, u koncelebraciji s braćom franjevcima iz Virovitice, svećenicima iz Virovitičkog dekanata i Hrvatske franjevačke Provincije sv. Ćirila i Metoda.

U povodu blagdana sv. Roka podsjetio je na najvažnije okosnice ovog čašćenog sveca, posvećenog služenju drugima u bolesti. Njegova djela – hodočasnički put ispunjen služenju bolesnima od kuge i potpuno sebedarje razlog su zašto ga zovu „svecem kojeg je kanonizirao narod“ i kojeg i danas treba slijediti.

U tom kontekstu, mons. Petanjak propovijed je posvetio poticaju vjernicima da razmisle što govore, a što rade, jer se ljudi, a pogotovo mladi, generacije koje dolaze, povode za djelima, a ne pukim riječima, koje često svjedoče upravo suprotno, rekao je biskup.

-Podignite visoko ljestvicu ideala i vrijednosti koje očekujete od mladih i pomozite im na tom putu, jer će oni promatrati vas i od vas učiti o životu. Materijalno za koje se ponekad grčevito držimo do kraja neće nam ništa vrijediti ako one prave vrijednosti nećemo imati kome ostaviti, ako našu baštinu, vjeru, ideale i vrijednosti neće imati tko prenijeti dalje. Svjedoci smo kako nas je sve manje, kuće koje smo izgradili mukom možda neće naseliti naša djeca nego neki drugi, pa nam onda uzaludan trud oko materijalnih stvari koje nećemo ponijeti sa sobom na nebo.

Ulažite u milosrđe, kao što nas danas uči primjer sv. Roka, jer djela milosrđa ostaju, ne propadaju i dokaz su prave kršćanske ljubavi prema drugom čovjeku, one ostaju kao vrijednost u Božjem srcu – napomenuo je krčki biskup.

Potaknuo je vjernike na davanje zavjeta Bogu i svecima, što je put vlastite duhovne izgradnje te s Virovitičanima molio sv. Roka za daljnji blagoslov i zaštitu grada, ljudi, ljudskog rada i pomoći, zemlje i njenih plodova, zdravlja i brige oko bolesnih, napuštenih, izgubljenih, ali i sve pokojne župljane koji su svoje molitve i živote ugradili u Viroviticu, njene ljude i povijest.

Na kraju svete mise, Virovitica je sv. Roku obnovila svoje zavjete, a potom su biskup, svećenici i vjernici ophodom oko svetohraništa svom svecu zaštitniku iskazali hvale i molitve. U znak zahvale na dolasku i molitvenom zajedništvu, župnik fra Ivica Jagodić biskupu je poklonio sliku s motivima crkve i Virovitice te sve Virovitičane i nadalje preporučio u molitve.

Svečanu i dostojanstvenu procesiju i misu ovjekovječili smo svojim fotoobjektivima, osjetite i vi djelić posebne atmosfere u našoj galeriji.

