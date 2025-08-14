Kako prepoznati kada su nas preplavile emocije, što učiniti “kada nam je svega previše”, kako se smiriti i izraziti što osjećamo, a da nas drugi razumiju – na ta i druga pitanja odgovore su otkrivali sudionici radionice na temu „A što da radim s tim osjećajima“, koja je u prostorijama Obiteljskog centra, Područne službe virovitičko-podravske, održana u četvrtak, 14. kolovoza u povodu Rokova 2025.

Sandra Matošina Borbaš, upraviteljica Područne službe objašnjava da je riječ o prvoj akciji s kojom Obiteljski centar sudjeluje u proslavi Dana grada te da je radionica, namijenjena djeci od 1. do 5. razreda osnovne škole, imala za cilj približiti zanimljivo i izazovno područje emocija u njihovom životu.

-Govorili smo o kontroli i prepoznavanju emocija, razgovarali smo kako se osjećamo, što radimo s tijelom koje je preplavljeno osjećajima, kako ga umiriti, kroz zabavne, tjelesno orijentirane aktivnosti, s nadom da će se djeca, kad se nađu u takvim situacijama, znati iskoristiti ono što su danas čuli i naučili – ističe S. Matošina Borbaš.

Radionica puna igre, smijeha, ali i istraživanja još je jedan način na koji Obiteljski centar okuplja djecu, mlade i obitelji oko tema koje su važne i s kojima se u svakodnevnom životu susreću.

(icv.hr, mlo, foto: Obiteljski centar Područna služba VPŽ)