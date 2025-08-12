Još nas samo nekoliko dana dijeli od Rokova 2025., a grad Virovitica već je obasjan posebnom čarolijom. Virovitička Kreativna udruga “Unikat” ponovno je unijela svoj prepoznatljivi umjetnički potpis u gradski prostor.

Glavni gradski park polako se pretvara u pozornicu na otvorenom, spremnu dočekati brojne posjetitelje i ljubitelje dobre zabave. Na šetnici ispred Gimnazije Petra Preradovića Virovitica postavljeni su prigodni štandovi za izlaganje rukotvorina, tradicionalnu Virokreativu te mala pozornica za nadolazeće kulturno-umjetničke programe.

WinePark i park za VirovEATica Food Fest spremno dočekuju prve goste. Posjetitelje očekuje bogata ponuda vina domaćih i regionalnih vinara, ali i raznovrsne gastronomske delicije koje će zadovoljiti sva nepca. Uz mirise i okuse tu su i neizostavni fotokutci za stvaranje lijepih uspomena.

Ovogodišnje Rokovo trajat će od 14. do 17. kolovoza, a bogati program događanja možete pogledati OVDJE.

(icv.hr)

