Virovitica je ovog ljeta dobila novi sadržaj u sklopu Rokova – WinePark, manifestaciju posvećenu vinu i kulturi njegova ispijanja, koja se održava po prvi put. Ideja je, kažu organizatori, proizašla iz želje da se stvori posebno mjesto na kojem će se spojiti vrhunska vina, dobra glazba i opušteno druženje u jedinstvenom ambijentu parka uz Dvorac Pejačević.

– Virovitica ima bogatu vinsku priču, a WinePark je zamišljen kao mjesto susreta vinara, enologa i svih ljubitelja vina. Htjeli smo vinu dati poseban prostor unutar Rokova, ispričati našu vinsku priču i ponuditi posjetiteljima doživljaj koji će pamtiti – ističe direktorica Turističke zajednice grada Virovitice Tamara Štefanec.

Posjetitelje očekuju degustacije vina domaćih vinara i zalogaji „na koso“, uz raznovrstan kulturno-zabavni program. Danas, 14. kolovoza, atmosferu su grijali tamburaši, sutra, 15. kolovoza, u 19:30 sati na rasporedu je kazališna komedija “Ocat i sin” u izvedbi Zuhre i Tina Sedlara, dok će u subotu, 16. kolovoza, ljubitelji jazza uživati u nastupu Petar Ćulibrk Tria.

WinePark okuplja vinare s područja Virovitičko-podravske županije, ali i goste iz drugih hrvatskih vinskih regija. Na vinskoj promenadi svoje će etikete predstaviti Udruga vinogradara i vinara „Sveti Vinko“, Apolitico, Podrum Vineda, Arsanj Hills, Secret Taste Winery, dok iz Podravine stiže gostujuća vinarija Enosophia. Organizatori naglašavaju kako im je cilj pokazati raznolikost vinske ponude – od malih obiteljskih podruma do etabliranih vinarija.

Predsjednik Udruge vinogradara i vinara „Sveti Vinko“ iz Virovitice Goran Volenik, jedan je od inicijatora ove manifestacije te ističe kako ovakav događaj ima važnu ulogu u turističkom razvoju grada.

– Ja sam siguran da će ljudi to prepoznati. To je dio koji je dosad nedostajao u turističkoj ponudi. Grad je prekrasan, od dvorca pa nadalje, sve se uređuje u turističkom smislu. No, bez domaćih vinara i vina ponuda nije potpuna. Mislim da je ovo dobar put razvoju vinarstva i turističke ponude – kaže Volenik.

Dodaje kako posjetitelji na Wine Parku mogu kušati širok izbor domaćih vina, od graševina i sovinjona do traminca.

– Ima za svakog ponešto, a uz vino nudimo i male zalogaje. Koncept je takav da se čaša uzima uz kauciju, a zatim se vina kušaju po popularnim cijenama. Sve su to vrhunska vina – od pjenušaca i desertnih do suhih i poluslatkih – poručuje Volenik.

Ako je suditi po interesu vinara i posjetitelja, WinePark bi uskoro mogao postati neizostavan dio Rokova.

– Vjerujemo da će WinePark pronaći svoje stalno mjesto u programu Rokova. Interes vinara i publike već sada pokazuje da postoji želja da ova priča živi iz godine u

godinu, postajući prepoznatljivo mjesto okupljanja ljubitelja vina – poručuje Štefanec.

(icv.hr, žđl)