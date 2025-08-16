S namjerom da obraduje građane Virovitice i njihove goste, Udruga “Oto Horvat” svake godine povodom Rokova, kada se u Virovitici okupi najveći broj ljudi, organizira radionicu i izložbu “Virovitica voli vlakove”. Tako je i ove godine kada je u njihovim prostorijama u sklopu Željezničkog kolodvora u Virovitici red građana od jutra do mraka, a uistinu se ima što i vidjeti, od raznih maketa željezničkih postaja, infrastrukture, vagona i vlakova, ali isto tako i ljudi, automobila, prirodnog okoliša i sve onog što čini taj mali “željeznički svijet”.

“Otac” svega toga je predsjednik udruge “Oto Horvat” Goran Denac koji je vlasnik skoro svih eksponata, ali jednako tako važna je i ekipa entuzijasta koja s njim voli vlakove i sve ono što je vezano za to uvijek vrlo popularno prijevozno sredstvo.

I ovu prigodu “vlakovci” su iskoristili za brojne susrete, razmjenu iskustava, različite ponude, ali i stjecanje novih prijateljstva koje često i prelaze granice Hrvatske. Naime, izložbu “Virovitica voli vlakove” godišnje posjeti oko 4000 ljudi i ta lijepa priča traje od osnivanja ove udruge. Tim povodom ova grupa entuzijasta u sklopu izložbe vlakova na Rokovo, obilježila je i 10 godina svog neprekidnog i vrlo uspješnog rada.

(icv.hr, bs)