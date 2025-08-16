U sklopu proslave Dana grada Virovitice – Rokova 2025., na šetnici ispred Gimnazije u petak, 15. kolovoza, započela je ovogodišnja VIROkreativa, sajam kreativaca koji i ove godine okuplja maštovite stvaratelje, ne samo iz Virovitice i okolice, nego iz cijele Hrvatske. Organizator je Kreativna udruga Unikat u suradnji s Turističkom zajednicom grada Virovitice i Gradom Virovitica.

Šarena ponuda VIROkreative i ove je godine osvojila posjetitelje – od ručno izrađenih ogrlica, narukvica, ukrasnih bočica i suvenira inspiriranih narodnim nošnjama, do podmetača, prstenja, svijeća, torbica te cvjetnih i drvenih dekoracija. Uz rukotvorine, mogli su se pronaći i proizvodi domaćih proizvođača – mirisno bučino ulje, fina čokolada, prirodna kozmetika i brojni drugi darovi kreativnih ruku.

– Ove godine imamo izlagače od Zagreba do Slavonskog Broda, ukupno više od 30 izlagača, a neki dijele štandove. Svi su jako dobronamjerni i stvara se prekrasna, prijateljska atmosfera – rekla je Jasna Baranjec Keserica, predsjednica Kreativne udruge Unikat Virovitica.

Kao i svake godine posjetitelje je dočekalo nešto novo u ponudi, ali i već gotovo tradicionalno.

– Imamo i nove izlagače – heklane igračke, aranžmane od sojinog voska i drvene uporabne predmete iz Virovitice. Također, u našoj udruzi imamo mlade članove koji izrađuju torbice i šivani nakit. Svake godine netko novi dođe, a neki naši izlagači sudjeluju već svih 14 godina – naglasila je Đurđica Giba, potpredsjednica Kreativne udruge Unikat Virovitica.

Prvog dana sajma, posjetitelji su mogli uživati i u kreativnoj radionici za odrasle, gdje su, vođeni rukama i idejama iskusnih kreativaca, oslikavali platnene torbe te tako dali svoj osobni pečat održivoj modi. Boje, teksture i osobni stil spojili su se u unikatne modne dodatke koje će sudionici moći s ponosom nositi.

Održana je i Prezentacija izrade heklanih igračaka u organizaciji Udruge, koja je privukla mnoge znatiželjnike željne naučiti više o ovom toplom i nostalgičnom obliku ručnog rada.

Nagradu za Najštand dobila je Pavica Varga iz Osijeka koja izrađuje torbe i cekeri od rogoza iz srca Slavonije.

Sajam traje i danas, 16. kolovoza, od 16 do 23 sata. Posjetitelji će moći razgledati i kupiti rukotvorine lokalnih kreativaca i gostiju, a održat će se i kreativna radionica za djecu. Na šetnici ispred Gimnazije, najmlađi će od 17 sati moći učiti kako reciklirani materijali mogu postati prekrasni ukrasi.

(icv.hr, žđl)