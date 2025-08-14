Već tradicionalno, Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica aktivno sudjeluje u obilježavanju Rokova, donoseći raznolike sadržaje koji spajaju ljubitelje knjige svih uzrasta. Kroz niz radionica, promocija, izložbi i izazova, virovitička Knjižnica nudi bogat program koji traje do nedjelje, 17. kolovoza. Tu je, dakako, i nezaobilazni sajam knjiga Viroliber, koji je otvoren danas, 14. kolovoza.

– Obilježavanje blagdana svetog Roka i Dana grada započinjemo sajmom knjiga poznatijim kao Viroliber – festival knjige i čitanja. Na sajmu, uz prigodne donacije, prodajemo amortizirane i otpisane knjige iz našeg fonda, a sav prihod ćemo, kao i svih ovih godina, dati u humanitarne svrhe. Sajam knjiga održava se svaki dan (od 14. do 17. kolovoza), od jutarnjih pa sve do večernjih sati, izuzev nedjelje kada će knjige biti dostupne od 9 do 13 sati – govori ravnatelj Fritz.

Na stotine i stotine otpisanih knjiga otišlo je kao „na traci“ već prvog dana sajma. Kada je riječ o žanrovima, za svakoga ima ponešto, poručuju nam knjižničari – od krimića i ljubića, obiteljske i povijesne proze, stručnih knjiga, pa sve do psiholoških trilera i znanstvene fantastike. Kao i svake godine, slikovnice za najmlađe su najbrže otišle, dodaju knjižničari, a odlično prolazi i beletristika.

(icv.hr, dj)

