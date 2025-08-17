Virovitica je jučer obilježila blagdan svog zaštitnika sv. Roka i 791. rođendan. Program Rokova trajao je od ranog jutra i ponudio niz kulturnih, sportskih i zabavnih sadržaja.

Dan je tradicionalno započeo budnicom Gradske glazbe Virovitica, a uslijedili su oldtimer susreti u centru grada, sportska natjecanja na Vegeški i aerodromu Korija, te izložba malih životinja. U crkvi sv. Roka održana je misa i procesija ulicama grada.

Bogat program priredila je i virovitička Knjižnica i čitaonica, a najmlađi su sudjelovali i u likovnim i kreativnim radionicama.

Večer je donijela raznolike glazbene programe – od jazza u WineParku i produkcije KUC-a Virovitica, do koncerata Lexingtona i Miach koji su privukli brojne posjetitelje.

Rokovo je još jednom potvrdilo kako Virovitica svoj dan slavi uz program za sve generacije.

(icv.hr)