Tradicionalnim defileom danas je počela proslava 791. rođendana grada Virovitice. Povorku su, u duhu tradicije, iz svog dvorca pa sve do šetnice ispred Gimnazije Petra Preradovića poveli grofica Barbara i grof Antun Pejačević, uz pratnju Gradske glazbe, njihovih Mažoretkinja, raskošne plesne svite, koju su utjelovili članovi KUD-a Virovitica, te predstavnike udruge Husara iz Mađarske.

U ulogama grofa i grofice i ove su se godine našli glumac Kazališta Virovitica Goran Koši i njegova supruga Sanda, koji su, s povorkom, unijeli dašak povijesti i elegancije u gradske ulice.

Povorka se najprije uputila prema crkvi sv. Roka kako bi odala počast zaštitniku grada. Ispred Palače Pejačević dočekali su ih gradonačelnik Ivica Kirin sa suprugom Sanjom te im se pridružili. Zajedno su potom krenuli prema spomeniku sv. Roka, gdje je gvardijan virovitičke župe fra Ivica Jagodić, uz molitvu, zazvao Božji blagoslov da cijelo Rokovo protekne pod Njegovim okriljem.

Po dolasku na šetnicu, grof i grofica pozdravili su okupljene te čestitali Virovitici još jedan rođendan, a gradonačelnik Ivica Kirin službeno otvorio Rokovo, najveću gradsku manifestaciju.

– Htio bih vam svima od srca reći jedno veliko hvala. Jer Rokovo, bez obzira na to što smo uredili grad i pripremili razne sadržaje, ne bi značilo ništa bez vas – ljudi. Ono što smo danas vidjeli i što Virovitica doista ima, a što možda nemaju ni neki veći i razvijeniji gradovi, jest ono što se osjeti na svakom kutku ove ulice i u svakom dijelu našega grada – osmijeh. Od trenutka kada smo dolazili, pa tijekom cijelog dana, širilo se veselje i uzbuđenje, i vjerujem da je svatko od vas pronašao nešto za sebe. Pripremili smo bogat program, želim vam da se dobro zabavite, da budete veseli i da uistinu uživate – rekao je gradonačelnik.

Nakon otvorenja, okupljeni su imali priliku uživati u koncertu Gradske glazbe i njihovih Mažoretkinja, kojima je pripala čast da prvi ispune šetnicu glazbom i plesom.

Cjelokupnu proslavu, koja će u naredna četiri dana donijeti bogat i raznolik program – od koncerata i izložbi do sportskih natjecanja – organiziraju Grad Virovitica i Turistička zajednica grada. Virovitica je spremna za slavlje, a građane i posjetitelje očekuje mnoštvo prilika za dobru zabavu, druženje i stvaranje lijepih uspomena.

(icv.hr, mp)