Svoj obol proslavi Dana grada Virovitice dali su i rokeri u okviru VT Rock Festa koji se večeras održao na glavnoj pozornici. Iako je publika bila relativno malobrojna, bandovi su dali sve od sebe da unesu rokerski štih u grad koji to zaslužuje, jer u glazbenom smislu Virovitica ima status respektabilnog grada koji je iznjedrio mnoge poznate glazbenike u domeni rock glazbe.

Prvi su na pozornicu izišli najmlađi glazbenici, učenici Srednje i Osnovne škole Jana Vlašimskog iz Virovitice okupljeni u “Lambda Sonda band”. Zanimljivo je da većina njihovog repertoara seže u godine kada još nisu ni rođeni, međutim i usprkos tome nije izostao smisao vječitih skladbi poput “Da sam ja netko” od grupe Indexi ili “The Man Who Sold The World” u verziji grupe Nirvana, a izvorno od Davida Bowieja. Iako im je to tek treća svirka uživo, cure i dečki iz banda pokazali su da se u budućnosti s njima itekako može računati.

Nakon njih na stage su izašli “Red Label Band” iz Zagreba, rokerska četvorka koja je odmah počela s hitovima vječitih “Creedenca” da bi odmah potom nastavili sa “Whipping Post” Allman Brothers Banda, “Brown Sugar” od Stonesa i tako dalje u tom stilu. Ova trojka iz Zagreba sa izrazito jakim vokalistom pokazala je da je sve moguće i da rock glazba šezdesetih i sedamdesetih još nije “požutjela” u ušima slušatelja.

Nakon njih su došli dobri poznanici Virovitice, grupa “Crosroads Rock and Roll” , kombinacija iz Virovitice, Grubišnog Polja, Garešnice i Daruvara koja je za virovitičku publiku u prvom dijelu svog nastupa napravila tribute grupe Atomsko sklonište, da bi kasnije nastavili i sa stranim uspješnicama rock glazbe u tom stilu. Bili su kao i inače – odlični.

Čast da završi VT Rock fest pripala je grupi “Les Beat”, ovaj put u nešto skraćenoj postavi. Mnogi ljubitelji rocka očekivali su da će uživo čuti jednog od naših ponajboljih gitarista iz Virovitice Dinka Likara i njegove majstorije na gitari. No Dinko se za ovu rock večer prihvatio klavijatura i glasa tako da su posjetitelji mogli vidjeti i njegove sposobnosti u tom smjeru. Započeli su sa reaggaeom što se uistinu pokazala dobra ideja jer taj cijenjeni glazbeni pravac na žalost pomalo blijedi iz repertoara naših sastava što je velika greška.

Što reći na kraju? Iako publika nije bila mnogobrojna, oni štovatelji rock glazbe koji nisu propustili niti jedan takt ove rokerske veselice u svakom slučaju mogu biti zadovoljni i željeti da se tako nešto uskoro i ponovi.

