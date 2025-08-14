Jedan od najomiljenijih dijelova Rokova, VirovEATica Food Fest, službeno je otvoren i ove godine donosi još više izlagača, novih okusa i odlične atmosfere. Od danas, 14. do nedjelje, 17. kolovoza, Gradski park u Virovitici pretvara se u pravo carstvo dobre hrane, glazbe i druženja pod krošnjama.

– Ovogodišnja VirovEATica vraća se s još više izlagača i okusa te još boljom atmosferom. Uz mnogo bogatiju ponudu, najveća novost je slatka oaza koja će oduševiti slatkoljupce i naše najmlađe posjetitelje, wafli, sladoledi i browniji spremni su za guštanje – istaknula je direktorica Turističke zajednice grada Virovitice Tamara Štefanec.

Festival je otvoren svakog dana od 18 do 1 sat, a u subotu se zabava produžuje do 3 sata iza ponoći. Posjetitelje očekuje desetak izlagača iz cijele kontinentalne Hrvatske – od Virovitice, Osijeka i Zagreba, do Varaždina i Čakovca. Među njima su Škartoc ljubavi, Shank, Špizza, Kužina, Dubrava food makers, M-zalogaji, Barmenos, Trantika (virovitičko craft pivo) te Pivnica Medvedgrad.

– VirovEATica Food Fest već je postao jedan od najprepoznatljivijih gastro brendova našeg grada. Privlači posjetitelje iz cijele regije, produžuje boravak turista u gradu i pruža im priliku kušati vrhunsku ponudu street food scene, koja posljednjih godina doživljava pravi boom u cijeloj Hrvatskoj. To je snažan alat promocije Virovitice kao grada u kojem se spajaju dobra hrana, gostoljubivost i doživljaj – naglasila je Štefanec.

Među brojnim posjetiteljima bila je i obitelj iz Zagreba, supružnici sa sinčićem i njegovom bakom.

– Probao sam burger, jako je fin i drugačiji od klasičnih. Kušao sam i virovitičko kraft pivo, vrlo je pitko, iako inače nisam ljubitelj piva. Mi smo iz Zagreba i često posjećujemo slične manifestacije, pa nam je drago vidjeti da se i ovdje događaji ovakvog tipa razvijaju. Ima čak kućica koje nismo vidjeli ni u Zagrebu – ispričao je suprug, dodavši kako je supruga iz Pitomače, a udala se u Zagreb, pa su na festival došli obiteljskim povodom.

– Atmosfera je slična kao na Food Festu na Jarunu, što je odlično. Lijepo je vidjeti da se takvi sadržaji organiziraju i u manjim gradovima – dodala je supruga.

(icv.hr, žđl)