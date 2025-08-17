Ovog vikenda, na teniskim terenima Sportskog centra TVIN, a u sklopu ovogodišnjeg programa proslave Dana grada Virovitice, igra se tradicionalni Županijski teniski turnir “Rokovo 1234 Kup” u pojedinačnoj i konkurenciji parova.

Kristijan Petrinić, nakon što je turnir osvajao 2023. i 2024. godine, ovog puta imat će priliku i po treći puta braniti naslov u singlu. Protivnik će mu biti Fran Oršulić, a meč je na rasporedu od 16:00 sati.

Prošlogodišnji pobjednici turnira u parovima, Saša Felendeš i Kristijan Petrinić ponovno će se boriti za prvo mjesto. Ovog puta nasuprot njih bit će Ozren Desančić i Tony Slobodinski. Finale u kombinaciji parova igra se u 18:00 sati.

Organizator, Teniski savez Virovitičko-podravske županije, najavljuje odlične mečeve i poziva gledatelje u što većem broju…

