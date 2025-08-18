Proteklog vikenda, na teniskim terenima Sportskog centra TVIN, a u sklopu ovogodišnjeg programa proslave Dana grada Virovitice, odigran je tradicionalni teniski turnir “Rokovo 1234 Kup” u pojedinačnoj i konkurenciji parova.

Na turniru je ove godine zaigralo 37 natjecatelja koji su u Viroviticu stigli iz svih krajeva Virovitičko-podravske županije, a isti su gledatelje, kroz dva dana odigravanja (subota i nedjelja, 16. i 17. kolovoza), nagradili odličnim tenisom i vrhunskim potezima.

Posebno se i ovog puta istaknuo Kristijan Petrinić koji je stigao do treće uzastopne titule u singlu te sa Sašom Felendešom obranio prošlogodišnji naslov u konkurenciji parova.

Na teren su prvo izašli finalisti u singlu, a meč je završio u dva seta, pobjedom spomenutog Petrinića kontra Frana Oršulića, bilo je 6:1, 6:2.

Uslijedilo je finale u parovima. Nasuprot Petrinića i Felendeša stajali su Tony Slobodinski i Ozren Desančić. Uzbudljiv susret završio je rezultatom 6:1, 6:4.

Dodajmo kako su Vlado Bijuk i Krunoslav Silner odnijeli naslov utješnog turnira u parovima nakon što su svladali kombinaciju Dečak/Perša rezultatom 7:5, 6:3.

Predsjednik Teniskog saveza Virovitičko-podravske županije Saša Felendeš izrazio je veliko zadovoljstvo ovogodišnjim turnirom.

-Odaziv je i ove godine bio odličan, brojni gledatelji mogli su ponovno uživati u dobrim potezima, kako u finalnim dvobojima, tako i prvog dana natjecanja kada su natjecatelji na terenima bili od jutra pa do kasnih večernjih sati. S obzirom na velike vrućine, prezadovoljni smo i posjetom gledatelja. Čestitam svima na dolasku, vidimo se ponovno iduće godine na istom mjestu, nadam se u još većem broju – rekao je Felendeš.

Na kraju, sve nazočne pozdravio je i na dolasku im zahvalio gradonačelnik Ivica Kirin koji je ujedno uručio pehare i medalje najboljima u obje konkurencije.

