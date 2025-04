Odigrane su utakmice 20. kola 2. NL NS Sjever.

POČETNICI U-11

Nogometaši Suhopolja na svom su terenu ugostili varaždinski Varteks, a gosti su slavili s uvjerljivih 0:7. Po pogodak su postigli Vito Rušec, Bruno Cerovec, Sven Drvar-Tratinjak, Jakov Vurgek, Lukas Panić, Viktor Reinholc i Toni Čović.

Pitomača je pak slavila na gostovanju u Garešnici. Imali su gosti vodstvo 0:2 golovima Mate Juga i Karla Pejovića, zaostatak Garića smanjio je Aneo Tibor Nagy, a pobjedu Pitomače potvrdio je Patrik Ivanic s dva gola.

Slatinčani su u Čakovcu remizirali 2:2 s Međimurjem. Adriano Puhanić doveo je Slatinu u vodstvo u 4. minuti, a potom su gledatelji u tri minute mogli vidjeti isto toliko pogodaka. Prvo je u 37. izjednačio Ilan Horvat, za Slatinu je pogodio Jakov Vuković u 39., a minutu kasnije konačan rezultat postavio je Jakša Megla.

Ostali rezultati 20. kola: Podravina – Varaždin 0:6, Bjelovar – Podravac 10:0, Mladost Komet – ŠNK Novi Marof 1:3

Parovi 21. kola: Međimurje – Suhopolje, Slatina – Mladost Komet, ŠNK Novi Marof – Bjelovar, Koprivnica – Garić, Pitomača – Podravina, Varaždin – Varteks

MLAĐI PIONIRI U-13

I u drugom dvoboju Suhopoljčani su ostali bez bodova, a Varaždin je slavio rezultatom 4:6. Liam Balog doveo je goste u prednost u 2. minuti, no Suhopolje je preokrenulo golom Martina Ivanovića (7′) i s dva gola Karla Kojadina (21′, 28′). Minutu kasnije zaostatak gostiju smanjio je Balog svojim drugim golom, izjednačio je Petar Vuković Kuhar u 34. minuti, no već u idućem napadu Suhopolje golom Kojadina vodi 4:3. Do kraja utakmice gosti su ipak preokrenuli i došli do tri boda. Dvostruki strijelac bio je Fran Liber, dok je posljednji pogodak na utakmici postigao Matej Hlebec.

U drugom susretu Pitomača je uzela nova tri boda u Garešnici. Domaćini su poveli golom Adriana Klobučara u 2. minuti, izjednačio je David Rengel u 26., a u 29. Garić ponovno vodi golom Luke Čubele. Pitomača je u nastavku utakmice preokrenula drugim golom Rengela (52′) te s dva pogotka Frana Hampovčana (41′, 66′), da bi konačan rezultat od 3:4 u 70. minuti postavio Ivan Lipak.

Slatina je teško stradala na gostovanju u Čakovcu, završilo je 10:0 za Međimurje. Po dva gola postigli su Patrik Janež, Niko Stojko i Ian Herman, a po jednog Tin Korent, Ivan Logožar, Karlo Kukovec i Niko Vidović-Švenda.

Ostali rezultati 20. kola: Podravina – Varaždin -:-, Bjelovar – Podravac 6:1, Mladost Komet – ŠNK Novi Marof 0:3

Parovi 21. kola: Međimurje – Suhopolje, Slatina – Mladost Komet, ŠNK Novi Marof – Bjelovar, Koprivnica – Garić, Pitomača – Podravina, Varaždin – Varteks

PIONIRI U-15

Suhopolje je u najstarijem uzrastu došlo do minimalne pobjede protiv Varteksa. Pogodak vrijedan tri boda postigao je Antonijo Kolić u 61. minuti.

Pitomača je ostvarila maksimalni uspjeh u Garešnici, a u posljednjem međusobnom susretu slavili su s 0:5. Dva gola postigao je Niko Keserica, a po jednog Jakov Kvesić, Fran Siladić i Mihael Šokec.

Slatina je i u trećem ogledu poražena od Međimurja, završilo je 3:2. Poveli su Slatinčani golom Dorijana Ilnikara u 7. minuti, a preokret domaćinima donio je s dva gola Karlo Bedić (10′, 27′). Viggo Milaščević izjednačio je rezultat u 48. minuti, a pobjedu Međimurju osigurao je Roko Đuran u 54. minuti.

Ostali rezultati 20. kola: Bjelovar – Podravac (igra se 30. travnja), Mladost Komet – ŠNK Novi Marof 2:4

Parovi 21. kola: Međimurje – Suhopolje, Slatina – Mladost Komet, ŠNK Novi Marof – Bjelovar, Koprivnica – Garić, Pitomača – Podravina

(icv.hr, mra)