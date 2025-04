Nogometaši Vaške upisali su uvjerljivu pobjedu u 18. kolu 2. ŽNL Istok, a do bodova su došli protiv miljevačke Mladosti protiv koje su slavili 6:0. Do poluvremena su domaćini imali 4:0 s dva gola Alena Dvojaka te golovima Marinka Kaščela i Oscara Dvojaka, u nastavku je Dvojak svojim trećim golom povisio na 5:0, dok je konačan rezultat postavio Manuel Vincek.

Slavonac iz Novaka dva je puta vodio protiv čađavačke Mladosti 1930, no susret je završio podjelom bodova. Vedran Hrgović pogodio je za 1:0 u 13. minuti, izjednačio je Marko Mudri u 29. iz kaznenog udarca, a Hrgović je do odmora, u 33. minuti, svojim drugim golom doveo Slavonac do vodstva od 2:1. Početkom nastavka, u 48. minuti, Boris Sajda postavio je konačnih 2:2.

Meljani su slavili na gostovanju u Sopju protiv Podravca čemu su se, uz simpatizere Meljana, obradovali i navijači Mladosti iz Bakića koja je tako, iako je ovog vikenda bila slobodna, i matematički osigurala titulu ligaškog prvaka. Gosti su bolje ušli u susret te su golom Alena Marovića poveli već u 6. minuti, izjednačio je Livio Brozović desetak minuta kasnije, no do poluvremena su gosti došli do 1:3 golovima Karla Perića u 35. i Vedrana Jozića u 39. minuti. Dino Jozić povisio je na 1:4 u 71. minuti utakmice, dok je konačnih 2:4 postavio Matija Mikić pet minuta prije kraja. Obje ekipe utakmicu su završile s deset igrača na terenu. U 40. minuti zbog drugog žutog kartona igru je morao napustiti igrač Podravca Benjamin Marić, dok je iz istog razloga igru u 56. minuti napustio igrač Meljana Karlo Perić.

Papuk Osječko 1664 vratio se s punim plijenom iz Grabića, a gosti su slavili rezultatom 4:0. Svi golovi postignuti su u drugom poluvremenu. Trostruki strijelac bio je Ivan Zeman, dok je jedan pogodak upisao Milan Babac.

Posljednja utakmica 18. kola između Krčevine i Miholjca završila je bez pogodaka.

