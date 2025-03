Proteklog vikenda na teren su se vratili i nogometaši u 2. ŽNL Istok, a odigrane su utakmice 12. kola.

Najuvjerljiviju pobjedu na otvaranju proljetnog dijela natjecanja ostvarila je Mladost iz Bakića koja je u Orahovici slavila protiv Papuk Osječkog 1664 s visokih 8:0. Tri zgoditka u pobjedu Mladosti ugradio je Danijel Ciglar, Antonio Prpić dodao je dva pogotka, a po zgoditak su upisali Luka Puškarić, Milan Prlić i Tomislav Vukovski.

Miholjac je kod kuće slavio protiv Miljevaca s 4:0. Dalibor Vilček već je u prvoj minuti doveo domaćine u prednost, a do odmora su pitanje pobjednika riješili Davor Kizivat u 24. i Tomislav Klement u 44. minuti. Početkom nastavka, u 49. minuti, konačan rezultat postavio je Vilček svojim drugim golom.

Posljednju subotnju utakmicu odigrali su Grabić i Vaška, a i ovdje je domaća momčad došla do pobjede. Slavio je Grabić 2:0 s dva pogotka u prvom dijelu. Domaćini su poveli autogolom Manuela Vinceka u 19. minuti, a konačan rezultat postavio je Alen Alilović u posljednjoj minuti prvog dijela.

Najzanimljiviji dvoboj 12. kola odigran je jučer u Čađavačkom Lugu gdje je Krčevina ugostila Slavonac iz Novaka. Domaćini su prvi pogodili mrežu te su golom Martina Ljiljanića poveli u 14. minuti, a taj rezultat zadržao se nakon prvih 45 minuta. U nastavak bolje ulazi Slavonac te autogolom Kristijana Ovžetskog u 47. i s dva gola Josipa Puškarića u 53. i 56. minuti dolazi do vodstva 3:1, no u sljedećih deset minuta Krčevina je došla do izjednačenja s dva gola Vedrana Rončevića. Izgledalo je kako će susret završiti podjelom bodova, no da to ne bude tako pobrinuo se Puškarić koji je u drugoj minuti sudačke nadoknade pogodio za konačnih 4:3 i pobjedu Slavonca.

Meljani su na domaćem terenu došli do četvrte ovosezonske pobjede, a slavili su protiv čađavačke Mladosti 1930. Mateo Dokić bio je strijelac vodećeg pogotka za Meljane u 5. minuti, pred kraj prvog poluvremena, točnije u 43. minuti, izjednačio je Marko Mudri, no samo minutu kasnije za 2:1 pogađa Alen Marović s bijele točke. Marović i Dokić povećali su prednost Meljana na 4:1 u 64., odnosno 70. minuti, dok je pet minuta kasnije konačan rezultat postavio Angelo Oškroban.

