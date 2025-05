Pred nogometašima 2. ŽNL Istok ostalo je još 180 minuta u ovosezonskom natjecanju. Mladost iz Bakića potvrdila je naslov, no neporažena ligaška momčad nastojat će nastaviti stopostotni niz u posljednja dva ligaška kola. Mladost će tako ove nedjelje gostovati u Donjim Meljanima gdje će ih dočekati trećeplasirana ligaška momčad koja će također težiti pobjedi budući da imaju matematičke šanse da dođu do drugog mjesta. Za goste zbog tri žuta kartona, u susretu koji je na rasporedu u 10 sati, neće moći zaigrati Matej Kapetanović.

No nešto se pita i Podravac iz Sopja koji bi pobjedom u Grabiću potvrdio status viceprvaka, dok Grabić do kraja sezone može napraviti i značajniji pomak na tablici. Jasno je i da će miljevačka Mladost završiti na posljednjem mjestu, a do prve pobjede pokušat će doći u Čađavici gdje domaća Mladost 1930 igra svoju posljednju ovosezonsku utakmicu. Za goste u ovom dvoboju neće moći zaigrati Antonio Pejazić.

S obzirom da Krčevina pauzira u 20. kolu, Slavonac iz Novaka bi remijem ili pobjedom u Orahovici došao do devetog mjesta na ljestvici, dok će se u posljednjem sutrašnjem susretu, koji se igraju od 17:30 sati, u izravnom dvoboju za šesto mjesto sučeliti Miholjac i Vaška. Za domaćine u ovom dvoboju neće moći zaigrati Filip Mlinarić.

(icv.hr, mra)