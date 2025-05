Nogometaši Podravca iz Sopja u 19. kolu 2. ŽNL Istok slavili su protiv Miholjca na svom terenu, kao gosti, rezultatom 3:0. Livio Brozović doveo je Podravac u prednost u 34. minuti, a pobjedu su potvrdili u nastavku utakmice. Brozović je svoj drugi zgoditak postigao u 76., dok je konačan rezultat postavio Robert Leon Brezovčan u 85. minuti.

Papuk Osječko 1664 i Krčevina remizirali su u Orahovici rezultatom 2:2. Domaćini su u prvom dijelu imali 2:0 golovima Daria Volenika u 24. i Ivana Zemana u 35. minuti, dok je bod gostima osigurao Antun Đurasek s dva svoja pogotka u 54. i 89. minuti iz kaznenih udaraca. Dodajmo i kako su gosti cijeli susret odigrali s devet igrača na terenu.

Meljani su na svom terenu došli do tri boda protiv Slavonca iz Novaka. Domaćini su poveli u 10. minuti, strijelac je bio Matija Vencl, dvije minute kasnije izjednačio je Dario Čavlović, a novu prednost domaćinima osigurao je Mateo Dokić u 17. minuti. Do odmora je Vedran Hrgović izjednačio rezultat, no niti tu nije bio kraj uzbuđenjima budući da je Dokić svojim drugim golom donio Meljanima prednost 3:2. Mreže su potom mirovale do posljednjih deset minuta kada je prvo Alen Nikolaus izjednačio na 3:3, no samo minutu kasnije za 4:3 pogađa Dinko Pandur. Alen Marović četiri minute kasnije pogađa za 5:3, a konačan rezultat u posljednjoj minuti postavio je Dokić svojim trećim golom.

Zanimljivo je bilo i u Čađavici gdje je Mladost 1930 ugostila Vašku. Zgoditcima Alena Dvojaka u 15. i Davida Bakića u 24. gosti imaju 0:2, ali minutu kasnije neizvjesnost u susret vraća Angelo Oškroban. Uspjeli su domaćini do poluvremena u potpunosti preokrenuti susret, a strijelci su bili Marko Mudri u 32. minuti iz igre i Luka Kovač u 43. minuti s bijele točke. Početkom nastavka, u 49. minuti, na 4:2 povisio je Matej Kovač, no niti to nije bilo dovoljno domaćinima za pobjedu. Golovima Oscara Dvojaka u 51., Marijana Kaščela u 74. i Davida Bakića u 94. minuti gosti odnose pobjedu rezultatom 5:4.

Posljednja utakmica kola koja se trebala odigrati u Miljevcima između domaće Mladosti i Mladosti iz Bakića nije odigrana te je susret registriran rezultatom 0:3 u korist gostiju.

