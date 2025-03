Nogometaši Kladara došli su do nove pobjede, a u derbiju kola na svom su terenu nadigrali Gradinu s 3:1. Gosti su bolje ušli u utakmicu i nakon pet minuta imali prednost golom Marija Jozića, no ona nije dugo trajala jer je samo četiri minute kasnije izjednačio Dominik Presečan. Do potpunog preokreta Kladare su došle u posljednjim trenucima prvog dijela golom Antonia Maresića, dok je pobjeda potvrđena autogolom Renata Bosanca u 64. minuti. Od 80. minute Gradina je igrala i s igračem manje jer je zbog ozljede igru morao napustiti Ivan Večera.

Bušetina 1947 došla je do prvih ovosezonskih bodova, a sretno je za njih bilo 13. kolo u kojem su ugostili Plave iz Jugovog Polja. Sinan Nika bio je strijelac u 15. minuti za goste, a do odlaska na odmor izjednačio je Patricio Munjeković. Pogodak vrijedan tri boda postigao je Ivan Mikolčić u 77. minuti utakmice.

Stara Brezovica i Otrovanec podijelili su bodove odigravši 1:1. Lucijano Balija pogodio je za goste u drugoj minuti utakmice, a rezultat je ostao nepromjenjen sve do 80. minute kada je mrežu pogodio Mario Zagorac. Do pogotka su domaćini došli četiri minute nakon što su dobili igrača više, a kod gostiju je zbog dva žuta kartona isključen Kristijan Božić.

ŠN Graničar Okrugljača u Lukaču je dočekala Turnašicu, a i ova je utakmica završena bez pobjednika. Svi golovi postignuti su u drugom dijelu, a prvi su poveli domaćini golom Valentina Pavlaka u 54. minuti. Od 69. do 79. minute pedesetak gledatelja vidjelo je tri pogotka. Gabrijel Štuban izjednačio je na 1:1, povela je ŠN Graničar Okrugljača četiri minute kasnije preko Alena Fučkara, a konačan rezultat postavio je Andrej Abramović.

(icv.hr, mra)